Хейли Бибер в шелковистом мини-платье отправилась на свидание с Джастином (фото)

Звездная пара посетила ресторан L'Artusi в Нью-Йорке.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер отправилась на свидание с Джастином Бибером в мини-платье. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Стивена Болдуина была в шелковистом кремовом мини-платье с открытыми вырезами на спине и спереди, когда она шла по Нью-Йорку со своим мужем, 29-летним канадским певцом Джастином Бибером.

На ногах звезды подиумов были белоснежные босоножки на каблуке. К образу Хейли добавила трендовые солнцезащитные очки, вдохновленные 90-ми, а волосы знаменитость оставила распущенными.

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Модель и бизнесвумен надела золотой браслет, браслет на щиколотку, массивные золотые серьги-кольца и лаконичную подвеску.

Джастин шел вслед за женой в клетчатой красно-белой кепке, надетой задом наперед, мешковатом коричневом свитшоте и свободных джинсах.

Джастин и Хейли Биберы

В тот день звездная пара выходила из ресторана L'Artusi рука об руку.

Джастин и Хейли Биберы Фото: Getty Images

Джастин и Хейли Биберы поженились в сентябре 2018 года. На данный момент общих детей у пары нет.

Напомним, Джастин Бибер потерял более миллиона долларов, вложившись в NFT.

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