Джастин Бибер потерял более $1,24 млн, вложив деньги в NFT с обезьяной

Кроме Bored Ape Yacht Club (BAYC), стоимость других NFT-коллекций, таких как MoonBirds, Azuki и Doodles, также теряет в стоимости.

Related video

Поддавшись на ажиотаж вокруг невзаимозаменяемых токенов (NFT) в 2022 году и роста их стоимости, канадский исполнитель Джастин Бибер потратил в январе прошлого года 1,3 миллиона долларов, купив цифровое произведение искусства – изображение скучающей мартышки и присоединившись к разрекламированному NFT-клуб Bored Ape Yacht Club (BAYC). Сегодня актив резко обесценился и стоит всего 59 090 долларов, сообщает Сryptorank.

Сложно не согласиться, что участие знаменитостей немало подогрело интерес к NFT, из-за чего многие более уверенно расставались со своими деньгами. Это было воспринято как следующая эволюция в мире цифровых активов, а также новое пространство для совершенно нового сосуществования этого сектора и мира искусства.

Покупка Бибером Bored Ape NFT еще больше стимулировала популярность этой сферы. Однако даже в то время такие инвестиции были особенно высокими, и многие задавались вопросом, почему он потратил так много на продукт.

Стоимость NFT с обезьяной упала с 1,3 млн долларов до 59 тысяч Фото: Instagram @justinbieber

На протяжении длительного времени его приобретение неуклонно снижалось в цене, и уже в ноябре его цена упала до 74 382 долларов, а в этом году она продолжила снижаться.

Bored Ape NFT, который купил Бибер, имел ранг редкости 9810 и не был особенно редким. Скучающая обезьянка расположена на синем фоне New Punk Blue, а такое бывает у 12% картинок. Другие характеристики — черная футболка (3%), грустные глаза (6%), темно-коричневый мех (14%) и небритость (16%). Всего в BAYC было 10 тысяч уникальных изображений, которые разлетелись, как горячие пирожки. Кстати, Bored Ape Yacht Club считалась самой дорогой коллекцией NFT в истории.

Это приобретение совпадает с аналогичными историями, связанными с повальным увлечением NFT в прошлом году. Более того, рынок NFT продолжает падать с момента пика своей популярности. Другие известные NFT-коллекции, например MoonBirds, Azuki и Doodles, также теряют в стоимости.

Бибер – не единственный, кто потратил огромные деньги на NFT. Ранее Фокус писал, что певица Мадонна отдала $556 тысяч за NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club.

Мы также писали, что американская интернет-медиа и развлекательная компания Buzzfeed раскрыла личность двух из четырех основателей популярной коллекции NFT от Bored Ape Yacht Club (BAYC) — Гордона Гонера и Гаргамеля. В реальной жизни ими оказались 32-летний писатель Грег Солано и 35-летний Уайли Ароноу из Флориды.