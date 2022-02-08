Журналисты разоблачили создателей NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club (фото)

Расследователи считают, что основатели миллиардного бизнеса не должны прятаться за псевдонимами. Однако с такой позицией согласна не вся среда крипто-сообщества.

Американская интернет-медиа и развлекательная компания Buzzfeed раскрыла личность двух из четырех основателей популярной коллекции NFT от Bored Ape Yacht Club (BAYC) — Гордона Гонера и Гаргамеля. В реальной жизни ими оказались 32-летний писатель Грег Солано и 35-летний Уайли Ароноу из Флориды. Об этом написала журналиста Buzzfeed Кейт Нотопулос 5 февраля в своем Twitter.

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Журналистке удалось раскрыть личности двух основателей, проведя поиски в общедоступной информации стоящей за BAYC компании Yuga Labs, которая, как оказалось, зарегистрирована в Делавэре. Этот адрес связан с неким писателем и редактором Грего Солано. Другие записи компании указали на Уайли Араноу, причем личности обоих мужчин подтвердил директор Yuga — Николь Мунис.

[ + – ] Грег Солано "Гордон Гонер"

[ + – ] Уайли Ароноу "Гаргамель"

Нотопулос считает, что в деловом мире генеральный директор или основатели компании должны использовать настоящие имена, а не псевдонимы. В данном случае это крайне необходимо, поскольку люди, стоящие за BAYC, ведут миллиардный бизнес и работают с инвесторами. Кроме того, как считает журналист, руководители публичных компаний должны быть указаны в отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам.

"Эти законы частично предназначены для предотвращения ведения бизнеса в США террористами, преступниками или странами, находящимися под санкциями. Как вы привлечете их к ответственности, если вы не знаете, кто они?" — спрашивает Нотопулос.

Однако расследование журналиста вызвало недовольство среди крипто-сообщества. "Cobie" назвал статью "типичным мусором Buzzfeed" и добавил, что Нотопулос занимается доксингом (обнародованием конфиденциальной информации без согласия) людей за клики и доход от рекламы. Венчурный капиталист Майк Солана написал, что не видит никаких оснований для доксинга в данном случае, а основатель Messari Райан Селкис ретвитнул пост Нотопулос, добавив в него гомофобное оскорбление.

[ + – ] Твит основателя Messari Райана Селкиса

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