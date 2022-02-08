Журналісти викрили творців NFT-колекції Bored Ape Yacht Club (фото)

Розслідувачі вважають, що засновники мільярдного бізнесу не повинні ховатись за псевдонімами. Проте з такою позицією погоджується не все середовище крипто-спільноти.

Американське інтернет-медіа та розважальна компанія Buzzfeed розкрила особистість двох із чотирьох засновників популярної колекції NFT від Bored Ape Yacht Club (BAYC) — Гордона Гонера та Гаргамеля. У реальному житті ними виявилися 32-річний письменник Грег Солано та 35-річний Уайлі Аронов із Флориди. Про це написала журналістка Buzzfeed Кейт Нотопулос 5 лютого у своєму Twitter.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Журналістці вдалося розкрити особи двох засновників, провівши пошуки в загальнодоступній інформації компанії Yuga Labs, яка стоїть за BAYC, і яка, як виявилося, зареєстрована в Делавері. Ця адреса пов'язана з деяким письменником та редактором Грего Солано. Інші записи компанії вказали на Уайлі Аранова, причому особи обох чоловіків підтвердила директор Yuga — Ніколь Муніс.

[ + – ] Грег Солано "Гордон Гонер"

[ + – ] Уайлі Аронов "Гаргамель"

Нотопулос вважає, що в діловому світі генеральний директор чи засновники компанії мають використовувати справжні імена, а не псевдоніми. У цьому випадку це вкрай необхідно, оскільки люди, які стоять за BAYC, ведуть мільярдний бізнес та працюють з інвесторами. Крім того, як вважає журналістка, керівники публічних компаній мають бути зазначені у звітах Комісії з цінних паперів та бірж.

"Ці закони частково призначені, щоб не дозволити вести бізнес в США терористам, злочинцям або країнам, які під санкціями. Як ви притягнете їх до відповідальності, якщо ви не знаєте, хто вони?" — запитує Нотопулос.

Проте розслідування журналістки викликало невдоволення серед крипто-спільноти. Cobie назвав статтю типовим сміттям Buzzfeed і додав, що Нотопулос займається доксингом (оприлюдненням конфіденційної інформації без згоди) людей за кліки та дохід від реклами. Венчурний капіталіст Майк Солана написав, що не бачить жодних підстав для доксингу в такій ситуації, а засновник Messari Райан Селкіс ретвітнув пост Нотопулос, додавши в нього гомофобну образу.

[ + – ] Твіт засновника Messari Райана Селкіса

Раніше повідомляли, що співак Джастін Бібер приєднався до клубу любителів NFT і придбав за $1,3 млн унікальний арт-токен — мавпу Ape#3001.

Національний художній музей України, який став першим музеєм в Україні, що створив NFT-колекцію, запускає продаж NFT-токенів за мотивами картин відомих художників.