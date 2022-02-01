Джастін Бібер витратив понад мільйон доларів на ексклюзивний NFT з мавпою

Музикант став колекціонером NFT-мавп із колекції Bored Ape Yacht Club

Співак Джастін Бібер приєднався до клубу любителів NFT і придбав за 1,3 мільйона доларів мавпу Ape#3001. Про це пише Page Six.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Висока вартість обумовлюється унікальністю арт-токена. Сумна мавпочка розташована на синьому тлі New Punk Blue, а таке буває у 12% картинок. Інші характеристики — чорна футболка (3%), сумні очі (6%), темно-коричневе хутро (14%) та непоголеність (16%).

[ + – ] Мавпа, куплена Джастіном Бібером

До речі, Bored Ape Yacht Club вважається найдорожчою колекцією NFT в історії.

Нещодавно NFT із цієї колекції купив популярний бразильський футболіст Неймар-молодший. Він придбав одразу два токени, на які витратив понад мільйон доларів.

Відомий репер Емінем тепер теж має таку мавпу. Він купив її собі в подарунок перед Новим роком, 30 грудня, і витратив на це майже пів мільйона доларів. Після покупки музикант похвалився придбанням і встановив мавпочку на свій аватар у Twitter.

Так само вчинив гравець НБА Стефен Каррі, який купив арттокен за 180 тисяч доларів. Також популярними мавпами володіють Періс Гілтон і Джиммі Феллон.

[ + – ] Інші мавпи з колекції Bored Ape Yacht Club Фото: Bored Ape Yacht Club

Наразі найдорожчий NFT-токен із колекції продається за 3,1 мільярда доларів.

Bored Ape Yacht Club – це колекція NFT-токенів із 10 тисяч малюнків мавп, випущених на блокчейні Ethereum.

Її створила компанія Yuga Labs. Реальні імена фундаторів невідомі. На сайті Bored Ape Yacht Club вказані тільки псевдоніми: Гонер, Гаргамель, No Sass і Emperor Tomato Ketchup.