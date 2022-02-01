Джастин Бибер потратил больше миллиона долларов на эксклюзивный NFT с обезьяной
Музыкант стал коллекционером NFT-обезьянок из коллекции Bored Ape Yacht Club
Певец Джастин Бибер примкнул к клубу любителей NFT и приобрел за 1,3 миллиона долларов обезьяну Ape # 3001. Об этом пишет Page Six.
Высокая стоимость обуславливается уникальностью арт-токена. Скучающая обезьянка расположена на синем фоне New Punk Blue, а такое бывает у 12% картинок. Другие характеристики — черная футболка (3%), грустные глаза (6%), темно-коричневый мех (14%) и небритость (16%).
К слову, Bored Ape Yacht Club считается самой дорогой коллекцией NFT в истории.
Недавно NFT из этой коллекции купил популярный бразильский футболист Неймар-младший. Он приобрел сразу два токена, на которые потратил более миллиона долларов.
У известного рэпера Эминема теперь тоже есть такая обезьяна. Он купил ее себе в подарок перед Новым годом, 30 декабря, и потратил на это почти полмиллиона долларов. После покупки музыкант похвастался приобретением и установил обезьянку на свой аватар в Twitter.
Так же поступил игрок НБА Стефен Карри, который купил арт-токен за 180 тысяч долларов. Также популярными обезьянами владеют Пэрис Хилтон и Джимми Фэллон.
На данный момент самый дорогой NFT-токен из коллекции продается за 3,1 миллиардов долларов.
Bored Ape Yacht Club — это коллекция NFT-токенов из 10 тысяч рисунков обезьян, выпущенных на блокчейне Ethereum.
Ее создала компания Yuga Labs. Реальные имена основателей неизвестны. На сайте Bored Ape Yacht Club указаны только псевдонимы: Гонер, Гаргамель, No Sass и Emperor Tomato Ketchup.