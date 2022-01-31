Національний художній музей анонсував продаж власних NFT-токенів

Твори з колекції NAMU в NFT-форматі можна буде придбати на торговому майданчику STAMPSDAQ з 1 лютого.

Національний художній музей України спільно з платформою StampsDaq запускають продаж NFT-токенів за мотивами картин відомих художників, наразі це Всеволод Максимович, Олександра Екстер, Олександр Мурашко, Петро Рибка. Твори з колекції NAMU в NFT-форматі можна буде придбати на торговому майданчику STAMPSDAQ з 1 лютого, повідомляє пресслужба музею.

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Зазначається, що Національний художній музей став першим музеєм в Україні, який створив NFT-колекцію.

Ексклюзивне цифрове мистецтво в NFT-форматі буде доступне в 5-ти ступенях рідкісності. Ціна одного NFT-токену коливатиметься від 25 до 1 тисячі доларів США на первинному ринку залежно від категорії рідкісності та аукціонного попиту.

"Дизайнери понад три місяці працювали над тим, щоб надати кожному з рівнів рідкісності неповторності завдяки анімаційним і звуковим елементам", — розповідають в музеї.

Окрім самого твору мистецтва, залежно від ступеня рідкісності, з березня цього року кожний покупець зможе додатково отримати квитки до музею, екскурсію постійною експозицією, тематичну екскурсію по періоду мистецтва відповідно до придбаного NFT-токену.

"Співпраця нашої компанії з Національним художнім музеєм України є тільки першим кроком в реалізації масштабного проекту трансформації художньої спадщини України в цифровий формат NFT. Протягом кількох наступних років сотні музейних творів України стануть доступні в NFT форматі і запропоновані колекціонерам з усього світу на торговому майданчику STAMPSDAQ", — зазначив Андрій Шаповалов, CEO стартапу STAMPSDAQ.

Для того, щоб отримати повний доступ до платформи STAMPSDAQ, новим користувачам потрібно авторизуватися на сайті за допомогою власного криптогаманця (CoinBase, MetaMask, WalletConnect, Fortmatic).

В Національному художньому музеї обіцяють, що NFT-колекція буде поповнюватися новими NFT-артами кожні два тижні. З другої половини лютого збираються випустити серію NFT-арту за мотивами творів Миколи Пимоненка.

STAMPSDAQ — це українсько-естонський стартап, зосереджений на створенні блокчейн-ринку для криптофілателії та крипто-мистецтва.

NFT — це цифровий сертифікат, побудований на екосистемі блокчейну, що підтверджує право його власника на володіння оригіналом певного твору мистецтва, об'єкта культури чи іншого нематеріального об’єкта.

Нагадаємо, британські вчені з'ясували, що більшість проданих NFT коштували не дорожче 15 доларів. Однак файли з категорій "Мистецтво", "Метавсесвіт" та "Колекційне" в більшості випадків продаються дорожче за інших.

Раніше Фокус повідомляв, що Ердоган подарував Ілону Маску NFT за відправку супутника. Унікальний токен прив'язали до картин турецьких дітей, де вони зобразили свої мрії.