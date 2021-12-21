Британські вчені з'ясували, що більшість проданих NFT коштували не дорожче 15 доларів

Вартість та обсяги продажів NFT прямо пов'язані з певною тематикою. Файли з категорій "Мистецтво", "Метавсесвіт" та "Колекційне" в більшості випадків продаються дорожче за інших.

Ринок невзаємозамінних токенів — NFT — стрімко зростає, проте більшість проданих об'єктів коштують дуже мало. Такого висновку дійшли вчені з Лондонського університету, які вивчили 6,1 мільйонів угод для 4,7 мільйонів NFT, які були здійснені з 23 червня 2017 року до 27 квітня 2021 року, пише Nature.

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Так, із 4,7 мільйонів NFT, якими обмінялися понад 500 тисяч покупців та трейдерів, лише 1% файлів коштував понад 1594 доларів. А ось 75% об'єктів коштували не більше ніж 15 доларів. Зазначається, що вартість та обсяги продажів NFT прямо пов'язані з тематикою файлів. Файли з категорій "Мистецтво", "Метавсесвіт" та "Колекційне" в більшості випадків продаються дорожче за інших. Середня ціна об'єкта з цих категорій становить 6290, 9485 та 12 756 доларів відповідно. Найвищих цін досягли активи, віднесені до категорії "Мистецтво", із 4 NFT, які були продані за понад 1 мільйон доларів.

[ + – ] Файли з категорій "Мистецтво", "Метавсесвіт" та "Колекційне" в більшості випадків продаються дорожче за інших.

Також учені проаналізували, як різні категорії NFT впливають на розмір усього ринку NFT. До кінця 2018 року на ринку повністю домінувала категорія "Мистецтво", зокрема, колекція CryptoKitties. Із січня 2019 року стали набирати популярності інші категорії як за загальним обсягом обміну, так і за кількістю транзакцій. Загалом, у період із січня 2019 року по липень 2020 року близько 90% загального обсягу обміну NFT припадало на категорії "Мистецтво", "Ігри" та "Метавсесвіти", що становило 18%, 33% і 39% відповідно.

Починаючи із середини липня 2020 року, на ринку переважали NFT, віднесені до категорії "Мистецтво", на частку яких з того часу припадало приблизно 71% від загального обсягу транзакцій, за якими йдуть колекційні активи, що становлять 12%.

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