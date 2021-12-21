Британские ученые выяснили, что большинство проданных NFT стоили не дороже 15 долларов

Стоимость и объемы продаж NFT прямо связаны с определенной тематикой. Файлы из категорий "Искусство", "Метавселенная" и "Коллекционное" в большинстве случаев продаются дороже других.

Рынок не взаимозаменяемых токенов — NFT — стремительно растет, однако большинство проданных объектов стоят очень мало. К такому выводу пришли ученые из Лондонского университета, которые изучили 6,1 миллиона сделок для 4,7 миллиона NFT, которые были осуществлены с 23 июня 2017 года по 27 апреля 2021 года, пишет Nature.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так, из 4,7 миллиона NFT, которыми обменялись более 500 тысяч покупателей и трейдеров, только 1% файлов стоил более чем 1594 долларов. А вот 75% объектов стоили не больше 15 долларов. Отмечается, что стоимость и объемы продаж NFT прямо связаны с тематикой файлов. Файлы из категорий "Искусство", "Метавселенная" и "Коллекционное" в большинстве случаев продаются дороже других. Средняя цена объекта из этих категорий составляет 6290, 9485 и 12 756 долларов соответственно. Наивысших цен достигли активы, отнесенные к категории "Искусство", из 4 NFT, которые были проданы за более 1 миллиона долларов.

[ + – ] Файлы из категорий "Искусство", "Метавселенная" и "Коллекционное" в большинстве случаев продаются дороже других

Также ученые проанализировали, в какой степени различные категории NFT влияют на размер всего рынка NFT. До конца 2018 года на рынке полностью доминировала категория "Искусство", в частности коллекция CryptoKitties. С января 2019 года стали набирать популярность другие категории, как по общему объему обмена, так и по количеству транзакций. В целом, в период с января 2019 года по июль 2020 года около 90% общего объема обмена NFT приходилось на категории "Искусство", "Игры" и "Метавселенная", что составляло 18%, 33% и 39% соответственно.

Начиная с середины июля 2020 года, на рынке преобладали NFT, отнесенные к категории "Искусство", на долю которых с тех пор приходилось примерно 71% от общего объема транзакций, за которыми следуют коллекционные активы, составляющие 12%.

Ранее Фокус сообщал, что Эрдоган подарил Илону Маску NFT за отправку спутника. Уникальный токен привязали к картинам турецких детей, на которых они изобразили свои мечты.

Также первое в мире SMS продадут на аукционе в виде NFT за 170 000 фунтов стерлингов.