5000 рисунков для миллиардера: Эрдоган подарил Илону Маску NFT за отправку спутника (видео)

Уникальный токен привязали к картинам турецких детей, на которых они изобразили свои мечты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил основателю компании SpaceX Илону Маску невзаимозаменяемый токен (NFT) в благодарность за запуск спутников. Видеозапись их разговора опубликована в YouTube.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Во время видеоконференции Реджеп Эрдоган обсудил с Илоном Маском многие технологические вопросы, включая развитие цифровой экономики, Национальную космическую программу и первый турецкий электромобиль TOGG. Президент поблагодарил американского миллиардера за вывод на околоземную орбиту космического спутника Turksat 5A накануне запуска второго аппарата — Turksat 5В.

"Мы подарим вам NFT спутника, созданного 5 тысячами наших детей", — заявил Эрдоган.

Он рассказал, что правительство Турции попросило детей нарисовать место, о котором мечтают. На предложение откликнулись более пяти тысяч человек — их рисунки собрали вместе, чтобы создать цифровой токен.

Илон Маск ответил, что благодарен за такой подарок и с нетерпением ждет "запуска спутника и другого сотрудничества с Турцией в будущем". Президентское Управления цифровой трансформации Турции в Twitter опубликовало видеоролик, на котором продемонстрировала созданный NFT.

"Этим проектом мы стремились привлечь внимание нашей молодежи к блокчейну, в котором мы видим одну из технологий будущего", — отметила пресс-служба ведомства.

Turksat 5В отправили в космос 19 декабря c космодрома на мысе Канаверал во Флориде, США. Спутник предназначен для телевещания и передачи данных с пропускной способностью 55 Гбит/с на Ближний Восток, Персидский залив, Красное и Средиземное моря, Нигерию, Северную, Восточную и Южную Африку. Теперь спутниковая сеть страны состоит из пяти аппаратов, включая 2A, 3A, 4A.

Ранее Фокус объяснил, что такое NFT и как новая технология защищает авторские права. Уникальные токены фиксируют право собственности на уникальные цифровые активы в cистеме блокчейна и позволяют продавать его.

Недавно журнал Time объявил Илона Маска "человеком года". По словам авторов, американский миллиардер запомнился рядом неординарных достижений и завоевал армию поклонников, а также стремится заселить Марс.