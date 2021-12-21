5000 малюнків для мільярдера: Ердоган подарував Ілону Маску NFT за відправку супутника (відео)

Унікальний токен прив'язали до картин турецьких дітей, де вони зобразили свої мрії.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган подарував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску невзаємозамінний токен (NFT) на подяку за запуск супутників. Відеозапис їхньої розмови опубліковано на YouTube.

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Під час відеоконференції Реджеп Ердоган обговорив із Ілоном Маском багато технологічних питань, включаючи розвиток цифрової економіки, Національну космічну програму та перший турецький електромобіль TOGG. Президент подякував американському мільярдеру за виведення на навколоземну орбіту космічного супутника Turksat 5A напередодні запуску другого апарату – Turksat 5В.

"Ми подаруємо вам NFT супутника, створеного 5 тисячами наших дітей", — заявив Ердоган.

Він розповів, що уряд Туреччини попросив дітей намалювати місце, про яке мріють. На пропозицію відгукнулося понад п'ять тисяч людей — їхні малюнки зібрали разом, щоб створити цифровий токен.

Ілон Маск відповів, що вдячний за такий подарунок і з нетерпінням чекає на "запуск супутника й іншої співпраці з Туреччиною в майбутньому". Президентське Управління цифрової трансформації Туреччини у Twitter опублікувало відеоролик, у якому продемонструвала створений NFT.

"Цим проєктом ми прагнули привернути увагу нашої молоді до блокчейну, в якому бачимо одну з технологій майбутнього", — зазначила пресслужба відомства.

Turksat 5В відправили до космосу 19 грудня з космодрому на мисі Канаверал у Флориді, США. Супутник призначений для телемовлення та передачі даних із пропускною здатністю 55 Гбіт/с на Близький Схід, Перську затоку, Червоне та Середземне моря, Нігерію, Північну, Східну та Південну Африку. Тепер супутникова мережа країни складається з п'яти апаратів, включаючи 2A, 3A, 4A.

Раніше Фокус пояснив, що таке NFT і як нова технологія захищає авторські права. Унікальні токени фіксують право власності на унікальні цифрові активи в системі блокчейну та дозволяють продавати їх.

Нещодавно журнал Time оголосив Ілона Маска "людиною року". За словами авторів, американський мільярдер запам'ятався низкою неординарних досягнень і завоював армію шанувальників, а також прагне заселити Марс.