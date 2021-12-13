Журнал Time оголосив Ілона Маска "людиною року"

Видання назвало мільярдера "людиною, яка прагне врятувати нашу планету та допомогти нам заселити нову".

Найбагатша людина у світі, засновник і гендиректор Space X та Tesla Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time, повідомляється на сайті видання.

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Пояснюючи свій вибір, Time зазначає, що ракетна компанія Маска SpaceX обігнала Boeing та інші компанії, щоб заволодіти космічним майбутнім Америки. Його автомобільна компанія Tesla контролює дві третини багатомільярдного ринку електромобілів, що зробило Маска власником статків у розмірі 250 млрд доларів і найбагатшою приватною особою в історії принаймні на папері.

Журнал наголошує, що Ілон Маск – неординарна особистість.

"Найбагатша людина у світі не має власного будинку і нещодавно розпродала свої статки. Він запускає супутники на орбіту та приборкує сонце; він кермує створеною ним машиною, яка не використовує бензин і майже не потребує водія.

За клацанням його пальця фондовий ринок злітає чи падає. Армія шанувальників чіпляється за кожне його висловлювання…" — йдеться у статті видання.

"Це людина, яка прагне врятувати нашу планету та допомогти нам заселити нову: блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, грубіян, божевільне поєднання Томаса Едісона, Ф. Т. Барнума, Ендрю Карнегі та доктора Мангеттена з "Хранителів", задумливий блакитношкірий людинобог, котрий винаходить електромобілі та запускає на Марс", — характеризує Маска Time.

У матеріалі видання також йдеться про те, які труднощі довелося подолати бізнесменові, щоб досягти такого грандіозного успіху.

"Кілька років тому з Маска знущалися як із божевільним шахрая на межі банкрутства. Тепер цей сором'язливий південноафриканець із синдромом Аспергера, який втік від жорстокого дитинства та подолав особисту трагедію, підкорює уряди та промисловість", — пише Time.

Нагадаємо, у 2020 році переможцями в цій номінації американського журналу стали одразу дві людини — президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс. У 2019 році це звання здобула екоактивістка Грета Тунберга.

Раніше Фокус повідомляв, що людиною року за версією читачів американського журналу Time став президент Бразилії Жаїр Болсонару.