Первое в мире SMS продадут на аукционе в виде NFT за 170 000 фунтов стерлингов

Ричард Джарвис получил на свой телефон Orbitel 901 в декабре 1992 года сообщение "Merry Christmas" от инженера Нила Папворта.

Первое в мире SMS в виде невзаимозаменяемого токена на блокчейне Ethereum выставят на аукционе за 170 000 фунтов стерлингов, сообщает The Mirror.

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Короткое сообщение, состоящее всего из 15 букв — "Merry Christmas" — было отправлено директору Vodafone в декабре 1992 года. Ричард Джарвис получил его на свой телефон Orbitel 901 от инженера Нила Папворта из Ньюбери, Беркшир. Папворту было 22 года, когда он отправил с компьютера сообщение, которое вошло в историю.

Британская телекоммуникационная компания Vodafone решила выпустить к этому событию NFT.

Продажа NFT состоится 21 декабря, ее проведет французский аукционный дом Aguttes. Приобрести коллекционный токен можно будет за криптовалюту ETH. Победитель торгов получит цифровой файл, содержащий информацию об отправителе и получателе, такую ​​как их номер телефона и само сообщение, а также исключительное право собственности на уникальную копию исходного протокола связи, по которому было передано историческое SMS. Доход от онлайн-продажи NFT будет передан Управлению верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) для поддержки беженцев.

"Мы объединяем новаторский дух двух столетий, увековечивая первое в мире SMS и продавая его с аукциона по уважительной причине. Мы верили, что технологии могут изменить мир, если служат для связи людей. Передача этого сообщения почти три десятилетия назад стала решающим моментом в истории мобильных технологий. Сегодня поздравления с Рождеством, Ханукой и Курбан-байрам отправляют миллиарды людей по всему миру в виде текстов, видео, аудиосообщения и смайликов. Без самого первого "Счастливого Рождества", отправленного на мобильный телефон, наш мир сегодня был бы менее связан"", — сказал генеральный директор Vodafone Ханнес Аметсрайтер.

Это впервые в мире текстовое сообщение будет продано на аукционе.

Ранее Фокус писал о том, что фотограф купил NFT-картинку за $320, а продал за $1,4 млн. За полгода коллекция Bored Ape Yacht Club стала очень популярной, поэтому люди готовы покупать изображения обезьянок в надежде заработать состояние.