Изменил свою судьбу: фотограф купил NFT-картинку за $320, а продал за $1,4 млн

За полгода коллекция Bored Ape Yacht Club стала очень популярной, поэтому люди готовы покупать изображения обезьянок в надежде заработать состояние.

Фотограф Джон Кноф смог заработать $1,4 млн благодаря NFT-токену из коллекции Bored Ape Yacht Club, купленному за $320. Таким достижением он похвастался на своей странице в Twitter.

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По словам пользователя, в мае он купил изображение #9452 с курящей обезьяной в скафандре и с лазерными лучами в глазах, сразу после создания коллекции за 0,8 Ethereum (около $320 по курсу на тот момент). Спустя полгода Джон Кноф продал права на картинку за 347 Ethereum, что эквивалентно $1,4 млн. Сейчас обезьяна #9452 выставлена на онлайн-аукцион OpenSea, пока самая высокая ставка — 50,01 Ethereum ($189 029).

"Я не могу найти слов. Я просто рыдаю. Спасибо @BoredApeYC за то, что полностью изменил мою жизнь и всех в сообществе!!!! И спасибо, Джефф Николас, за то, что сказал нам покупать их!" — поделился Джон Кноф в своем посте.

Как пишет CNET, The Bored Ape Yacht Club — одна из самых престижных коллекций NFT в мире. Среди обладателей токенов есть такие звезды, как Джимми Фэллон, Стеф Карри и Post Malone. До продажи и повторного выставления #9452 на торги, самое дешевое изображение оценивали в 52 ETH или $210 тыс. Однако в субботу, 11 декабря, один из пользователей продал свой токен всего за $3066.

Сделка состоялась из-за ошибки прошлого владельца с ником maxnaut, который собирался выставить #3547 за 75 ETH, однако в итоге указал сумму в 0,75 ETH. Один из участников блокчейна заметил выгодное предложение и практически мгновенно купил токен, указав большую комиссию в размере $34 тыс. за обработку транзакции, чтобы никто не смог его опередить. NFT тут же выставили на продажу в OpenSea и сейчас ставки превысили 85 ETH, или $321 тыс. Аналитики предполагают, что операция была совершена при помощи специального бота, настроенного на поиск и покупку дешевых токенов.

"Как это случилось? Думаю, виной всему потеря концентрации. Я совершаю множество операций каждый день, и просто не обратил должного внимания на одну из них. Я заметил ошибку, когда уже щелкнул мышью, и не успел нажать на "Отмену", потому как бот мгновенно отправил транзакцию с более чем 8 ETH платы за "газ" и она была немедленно обработана. Вот так просто исчезли $250 тыс.", — прокомментировал ситуацию неудачливый трейдер.

Ранее 12-летняя Нила Хейс заработала $1,6 млн на продаже своих NFT. В 2021 году она выставила на продажу три коллекции картин, изображающих людей с очень длинными шеями.

Писали также, что бесплатную картинку превратили в NFT и продали за $300 тыс. Автор в шутку создал коллекцию токенов EtherRock с изображениями камней, которые стали популярными только через четыре года.