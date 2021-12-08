12-летняя художница заработала $1,6 млн, продавая портреты в виде NFT (фото)

При помощи смартфона и планшета девочка создала несколько коллекций, которые успешно продала на популярных онлайн-площадках OpenSea и KnownOrigin.

Художница Нила Хейс заработала $1,6 млн, продавая свои картины в виде NFT. Об этом достижении стало известно изданию Business Insider.

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По состоянию на 6 октября работы принесли 1394 ETH от первичных и вторичных продаж, или около $5,8 млн. Согласно записям транзакций на торговых площадках OpenSea и KnownOrigin, сама девочка заработала на первичных продажах 382 ETH ($1,61 млн) без учета расходов, таких как оплата комиссионных в блокчейне.

Нила начала рисовать в 4-летнем возрасте, а в 9 лет создала первые изображения из коллекции Long Neckies ("Длинные шейки") — карикатурные портреты женщин разного социального положения с длинными узкими шеями. По словам художницы, она вдохновилась своим любимым динозавром — бронтозавром, чья длинная толстая шея говорит об их силе и мощи.

"Поэтому я хотел добавить эту особенность к своим Long Neckies, потому что сочла ее суперкрутой. И это главное, что я хочу показать своими работами: насколько красивыми, сильными и могущественными могут быть женщины. И неважно, каково их происхождение, все женщины красивы", — объяснила автор.

[ + – ] Художница Нила Хейс Фото: Business Insider

Нила и ее родственники захотели выставить картины на продажу, однако у них не было денег для организации выставки или оплаты услуг специализированных сайтов. Дядя предложил ей изучить рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT), а отец и брат помогли разобраться с техническими вопросами. Вскоре работы завоевали большую популярность среди ценителей предметов искусства, права на которые зафиксированы в блокчейнах.

10 марта Найла Хейс выпустила первую коллекцию из 75 изображений, 51 из них уже проданы, однако художница планирует ежегодно дополнять сборник. 27 июля она выпустила вторую, более крупную, коллекцию под названием Long Neckie Ladies из 3333 портретов женщин. По словам мамы девочки, Латойи Хейс, все изображения раскупили за несколько часов. После этого Нила начала работать над мужской версией, названной Long Neckie Fellas. Она также стала первым художником, представившей свою коллекцию на веб-платформе для NFT — TIMEPieces, запущенной Time Magazine.

Сначала Хейс просто рисовала изображения с помощью смартфона, а позже перешла на iPad, желая улучшить качество своих работ. Сейчас она также использует мобильное приложение для рисования под названием Procreate. Готовые изображения из своей первой коллекции, Long Neckie, Нила сохраняла в формате JPEG, переносила их на компьютер, а затем загружала их для чеканки на платформу OpenSea. Один из своих маленьких сборников она разместила на KnownOrigin.

При создании Long Neckie Ladies и Fellas она сотрудничала с разработчиками из The Andi Rutz Group и Cosmic Paws. Художнице потребовалось проработать глаза, носы, волосы и другие детали, чтобы картины были уникальными. Элементы по отдельности отправлялись разработчикам, которые затем создали рандомизированные элементы, сгенерированные компьютером.

Как подчеркивает Business Insider, 2021 год был удачным для диджитал-артистов, таких как Нила Хейс. По данным сервиса NonFungible.com, из-за роста интереса к криптовалютам, объемы торгов NFT в третьем квартале превысили рекордные $6 млрд. В то же время, крипто-миллиардер Майк Новограц и другие эксперты, прогнозируют скорый спад популярности. Некоторые сравнивают NFT с физическим искусством и считают, что цифровые коллекционные объекты продаются лишь благодаря искусственному чувству дефицита.

Ранее писали о 14-летней Эбигейл, которая заработала $1 млн на продаже NFT в виде китов-белух. Коллекцию из 8 тысяч изображений быстро раскупили, и сейчас перепродают в сети, автор же получает роялти от каждой вторичной сделки благодаря смарт-контрактам.