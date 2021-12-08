12-річна художниця заробила $1,6 млн, продаючи портрети у вигляді NFT (фото)

За допомогою смартфона та планшета дівчинка створила кілька колекцій, які успішно продала на популярних онлайн-майданчиках OpenSea та Known Origin.

Художниця Нілу Хейс заробила $1,6 млн, продаючи свої картини у вигляді NFT. Про це досягнення стало відомо виданню Business Insider.

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Станом на 6 жовтня роботи принесли 1 394 ETH від первинних і вторинних продажів, або майже $5,8 млн. Згідно із записами транзакцій на торгових майданчиках OpenSea та KnownOrigin, дівчинка заробила на первинних продажах 382 ETH ($1,61 млн) без урахування витрат, таких як оплата комісійних у блокчейні.

Ніла почала малювати в 4-річному віці, а в 9 років створила перші зображення з колекції Long Neckies ("Довгі шийки") — карикатурні портрети жінок різного соціального стану з довгими вузькими шиями. За словами художниці, вона надихнулася своїм улюбленим динозавром — бронтозавром, чия довга товста шия говорить про їхню силу й потужність.

"Тому я хотіла додати цю особливість до своїх Long Neckies, тому що вважала її суперкрутою. І це головне, що я хочу показати своїми роботами: наскільки красивими, сильними і могутніми можуть бути жінки. І неважливо, яке їхнє походження, всі жінки красиві", — пояснила авторка.

[ + – ] Художниця Ніла Хейс Фото: FBI

Ніла та її родичі захотіли виставити картини на продаж, однак вони не мали грошей для організації виставки або оплати послуг спеціалізованих сайтів. Дядько запропонував їй вивчити ринок незамінних токенів (NFT), а батько та брат допомогли розібратися з технічними питаннями. Незабаром роботи здобули велику популярність серед поціновувачів предметів мистецтва, права на які зафіксовані у блокчейнах.

10 березня Найла Хейс випустила першу колекцію із 75 зображень, 51 із них уже продано, проте художниця планує щорічно доповнювати збірку. 27 липня вона випустила другу, більшу колекцію під назвою Long Neckie Ladies із 3 333 портретів жінок. За словами матері дівчинки, Латої Хейс, всі зображення розкупили за кілька годин. Після цього Ніла почала працювати над чоловічою версією, яку назвали Long Neckie Fellas. Вона також стала першим художником, яка представила свою колекцію на вебплатформі для NFT — TIMEPieces, запущеній Time Magazine.

Спочатку Хейс просто малювала зображення за допомогою смартфона, а згодом перейшла на iPad, прагнучи покращити якість своїх робіт. Наразі вона також використовує мобільний додаток для малювання під назвою Procreate. Готові зображення зі своєї першої колекції Long Neckie Ніла зберігала у форматі JPEG, переносила їх на комп'ютер, а потім завантажувала їх для карбування на платформу OpenSea. Одну зі своїх маленьких збірок вона розмістила на Known Origin.

У процесі створення Long Neckie Ladies і Fellas вона співпрацювала з розробниками The Andi Rutz Group і Cosmic Paws. Художниці знадобилося опрацювати очі, носи, волосся та інші деталі, щоб картини були унікальними. Елементи окремо відправлялися розробникам, які створили рандомізовані елементи, згенеровані комп'ютером.

Як підкреслює Business Insider, 2021 рік був вдалим для діджитал-артистів, таких як Ніла Хейс. За даними сервісу NonFungible.com, через зростання інтересу до криптовалют, обсяги торгів NFT у третьому кварталі перевищили рекордні $6 млрд. Водночас крипто-мільярдер Майк Новограц та інші експерти прогнозують швидкий спад популярності. Деякі порівнюють NFT із фізичним мистецтвом і вважають, що цифрові колекційні об'єкти продаються лише завдяки штучному почуттю дефіциту.

Раніше писали про 14-річну Ебігейл, яка заробила $1 млн на продажі NFT у вигляді китів-білух. Колекцію з 8 тисяч зображень швидко розкупили, і зараз перепродують у мережі, а авторка отримує роялті від кожної вторинної угоди завдяки смарт-контрактам.