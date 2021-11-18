14-річна художниця заробила $1 млн на продажі NFT у вигляді китів-білух (відео)

8 тисяч токенів розкупили за лічені секунди і зараз продовжують перепродувати у мережі. Автори отримують роялті від кожної угоди.

14-річна художниця на ім'я Ебігейл та її брат Адам запустили NFT-проєкт із продажу намальованих китів і заробили $1 млн. Про це написав сайт Business Insider.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

25-річний трейдер Адам захопився криптовалютою у 2016 році й уперше розповів Ебігейл про блокчейни, коли їй було лише 9 років. Тоді концепція невзаємозамінних токенів (NFT) тільки з'явилася і ще не мала великої популярності. Спочатку дівчинка не сприйняла всерйоз нову технологію, яка має захистити авторські права в інтернеті (завдяки технології можна запрограмувати зображення або відео так, щоб власник отримував роялті за кожен перепродаж файлів, — ред.).

"Я не можу повірити в це! Це просто схоже на JPEG, розумієте?" — сказала Абігейл

У вересні 2021 року дівчина та її брат почали працювати над колекцією NFT-картинок під назвою Belugies. Вони об'єднали знання Адама в галузі блокчейн-технологій та художній талант Ебігейл, щоб створити 8 тис. мультяшних китів-білух і виставили їх на продаж 16 жовтня за ціною 0,8 SOL (криптовалюта блокчейну Solana), або приблизно $160.

Молоді люди заробили близько $1 021 000 на первинних продажах, і всі токени вдалося розпродати протягом 10 год. Незабаром мінімальна ціна одного кита Belugie при перепродажі склала 0,27 SOL, або приблизно $54, а обсяг торгів склав 7200 SOL, або $1,43 млн, за даними торгового майданчика NFT Alpha Art. Кожен, хто купує картинку, стає частиною спільноти Belugies і жертвує 10% від покупки некомерційним організаціям, а ще 10% — благодійному фонду Sunshine Kids, який допомагає онкохворим дітям. За словами Адама, 26 жовтня автори Belugies заробили майже $72 тис. у вигляді відрахувань. Серед покупців виявилися впливові гравці з криптовалютного ринку, враховуючи співзасновника SOL Buckets і Solana Раджа Гокала.

"Ми змогли пожертвувати $200 тис. різним організаціям. Коли ми прийшли в Sunshine kids, вони були такі вдячні. Неймовірно, що ми мали можливість зробити це", — поділилася художниця своїми враженнями.

Ебігейл розповіла, що продовжує малювати NFT у вигляді китів, спочатку вона використала iPhone 8, але тепер перейшла на iPad. Команда визначила 167 характеристик, які роблять білух не лише гарними, а й унікальними. Зображення складаються з декількох шарів: фон, базове тіло кита, swag-куля, обличчя та головний убір, разом вони об'єднуються у файл PNG. Сторонній програміст розробив програмний сценарій, який випадково підбирає риси, гарантуючи унікальність кожного токена. Найрідкіснішими виявились шуби — їх носять лише 0,1% китів із колекції. Створено також 20 "легендарних" білух, створених повністю вручну.

Готові зображення помістили до папки-архіву з метаданими та завантажили в децентралізоване сховище під назвою Arweave, оренда якого коштує $5,3 тис. Базу використали для створення онлайн-магазину на базі Solana через сервіс Candy Machine. Насамкінець, роботи виставили на продаж на платформі Alpha Art.

"Ми обрали Solana, тому що вона більш екологічна і її можуть використати відразу кілька людей, та й 40 тис. транзакцій за секунду — це шалена швидкість", — зазначила Ебігейл.

Адам додав, що комісія за транзакції у блокчейні Solana значно нижча, ніж в Ethereum. Водночас, тут складно знайти чесних і відповідальних розробників, які доведуть справу до кінця.

Раніше Фокус пояснив, що таке NFT-технологія і чи вона може захистити авторські права. Уперше такі токени з'явилися у 2017 році в блокчейні Ethereum, а величезну популярність набули в 2021 році.

Писали також, що собою являє криптовалюта Solana і чому її все частіше купують. Насамперед, її блокчейн відрізняється дуже високою швидкістю обробки транзакцій.