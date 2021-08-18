Solana подорожчала на 120%: чим хороша ця криптовалюта і чи варто її купувати

Альткоїн досяг нового рекорду в $74, і це не межа. Але експерти радять купувати маркери, коли вони подешевшають.

За останні два тижні криптовалюта Solana зросла на 120% і досягла історичного максимуму. Фокус розбирався, чому дорожчає цей альтернативний токен і які в нього перспективи.

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17 серпня криптовалюта блокчейну Solana (SOL) подорожчала до $74 — поки це персональний рекорд токена. За даними сервісу Coinmarketcap, на момент написання матеріалу її вартість становила $69. Варто зазначити, що наразі криптовалюта посідає десяте місце за ринковою капіталізацією, яка досягла $19,7 млрд. За перші два квартали 2021 року вартість SOL збільшилася майже в 30 разів, що привернуло увагу і інвесторів, і спекулянтів.

Блокчейн Solana призначений для підтримки децентралізованих додатків (DApps), він може похвалитися досить високою швидкістю роботи: понад 50 тис. операцій в секунду і часом перебування блоку — 400 мс. Для порівняння: у блокчейні біткоїну блок перебуває приблизно за 10 хвилин, а в мережі Ethereum — за 22 секунди.

Solana об'єднала алгоритми роботи "доказ частки володіння" (Proof of Stake) і "доказ історії" (Proof of History), завдяки чому система дуже швидко синхронізує час між вузлами. Наразі середня комісія за транзакцію становить 0,000005 SOL. Подібно блокчейну Ethereum, Solana дозволяє розробникам створювати смарт-контракти та запускати додатки. За допомогою SOL можна оплачувати комісії за транзакції або переводити в "ефір" — блокчейни "побудували" прямий міст, які дозволяє обмінювати криптовалюта.

Як зазначив гендиректор криптовалютної біржі EXMO Сергій Жданов у коментарі РБК, Solana стає все популярнішою завдяки рішенню однієї з головних проблем блокчейнів — синхронізацію вузлів. Він також нагадав, що недавно проект отримав інвестицій на суму в $314 млн. За прогнозом експерта, найближчим часом криптовалюта різко не зросте, а замре на поточному рівні через низьку амплітуду котирувань. Купувати її поки не варто, краще почекати зниження курсу.

Глава криптоаналітичної компанії Newcent Володимир Сметанін заявив, що курс Solana залежить від змін на ринку і може рости разом з іншими криптовалютами. Він також порекомендував купити SOL під час осідання, можна це зробити і під час росту, але краще мати "прибутковий заділ".

Керівний партнер CoinFund Сет Гіннс у коментарі Market Insider звернув увагу, що активність навколо Solana викликав випуск колекції NFT під назвою Degenerate Ape Academy. За його словами, у широкому сенсі блокчейн привертає розробників і капітал DeFi.

"Його все частіше розглядають як один з найбільш популярних блокчейнів для розробників", — підкреслив він.

Токен блокчейну Terra під назвою Luna також виріс майже на 40% і зараз коштує понад $26. Як пише Business Insider, інвестори не бояться вкладати в криптовалюту навіть після недавнього злому біржі Poly Network. У той же час, за даними компанії CipherTrace, що спеціалізується на крипторозвідці, кількість атак, пов'язаних з децентралізованими фінансовими сервісами, зросла майже в 3 рази.

Раніше писали, що Solana може перевершити Ethereum, який ризикує втратити популярність через нові оновлення. Молодий блокчейн працює швидше за конкурентів і забезпечує відкриту незалежну інфраструктуру.

Фокус також розповідав про 5 альткоїнів, які набирають популярність. BNB, EOS, BTT, Solana, Umi можуть стати вигідним вкладенням і володіють вагомими перевагами перед конкурентами.