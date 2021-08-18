Solana подорожала на 120%: чем хороша эта криптовалюта и стоит ли ее покупать

Альткоин достиг нового рекорда в $74, и это не предел. Но эксперты советуют покупать токены, когда они подешевеют.

За последние две недели криптовалюта Solana выросла на 120% и достигла исторического максимума. Фокус разбирался, почему дорожает этот альтернативный токен и какие у него перспективы.

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17 августа криптовалюта блокчейна Solana (SOL) подорожала до $74 — пока это персональный рекорд токена. По данным сервиса Coinmarketcap, на момент написания материала ее стоимость составляла $69. Стоит отметить, что сейчас криптовалюта занимает десятое место по рыночной капитализации, которая достигла $19,7 млрд. За первые два квартала 2021 года стоимость SOL увеличилась почти в 30 раз, что привлекло внимание и инвесторов, и спекулянтов.

Блокчейн Solana предназначен для поддержки децентрализованных приложений (DApps), он может похвастаться довольно высокой скоростью работы: более 50 тыс. операций в секунду и временем нахождения блока — 400 мс. Для сравнения: в блокчейне биткоина блок находится примерно за 10 минут, а в сети Ethereum — за 22 секунды.

Solana объединила алгоритмы работы "доказательство доли владения" (Proof of Stake) и "доказательство истории" (Proof of History), благодаря чему система очень быстро синхронизирует время между узлами. Сейчас средняя комиссия за транзакцию составляет 0,000005 SOL. Подобно блокчейну Ethereum, Solana позволяет разработчикам создавать смарт-контракты и запускать приложения. При помощи SOL можно оплачивать комиссии за транзакции или переводить в "эфир" — блокчейны "построили" прямой мост, которые позволяет обменивать криптовалюты.

Как отметил гендиректор криптовалютной биржи EXMO Сергей Жданов в комментарии РБК, Solana становится все популярнее благодаря решению одной из главных проблем блокчейнов — синхронизацию узлов. Он также напомнил, что недавно проект получил инвестиций на сумму в $314 млн. По прогнозу эксперта, в ближайшее время криптовалюта не будет резко расти, а замрет на текущем уровне из-за низкой амплитуді котировок. Покупать ее пока не стоит, лучше подождать снижения курса.

Глава криптоаналитической компании Newcent Владимир Сметанин заявил, что курс Solana зависит от изменений на рынке и может расти вместе с другими криптовалютами. Он также порекомендовал купить SOL во время просадки, можно это сделать и во время роста, но лучше иметь "доходный задел".

Управляющий партнер CoinFund Сет Гиннс в комментарии Market Insider обратил внимание, что активность вокруг Solana вызвал выпуск коллекции NFT под названием Degenerate Ape Academy. По его словам, в широком смысле блокчейн привлекает разработчиков и капитал DeFi.

"Его все чаще рассматривают как один из наиболее популярных блокчейнов для разработчиков", — подчеркнул он.

Токен блокчейна Terra под названием Luna также вырос почти на 40% и сейчас стоит чуть больше $26. Как пишет Business Insider, инвесторы не боятся вкладываться в криптовалюту даже после недавнего взлома биржи Poly Network. В то же время, по данным компании CipherTrace, специализирующейся на крипто-разведке, количество атак, связанных с децентрализованными финансовыми сервисами, выросла почти в 3 раза.

Ранее писали, что Solana может превзойти Ethereum, который рискует потерять популярность из-за новых обновлений. Молодой блокчейн работает быстрее конкурентов и обеспечивает открытую независимую инфраструктуру.

Фокус также рассказывал о 5 альтокинах, которые набирают популярность. BNB, EOS, BTT, Solana, Umi могут стать выгодным вложением и обладают вескими преимуществами перед конкурентами.