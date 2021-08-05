Ethereum теряет привлекательность: эксперты назвали более выгодную крипту для майнинга

Майнеры Ethereum могут потерять значительную часть дохода, однако есть альтернатива — крипта Solana, которая пока стоит всего $34,5.

Молодая криптовалюта Solana может подорожать после будущего обновления блокчейна Ethereum и стать выгодной заменой.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом пишет издание The Economic Times.

В скором времени разработчики Ethereum планируют выпустить обновление под названием "Лондонский хард-форк". В случае с блокчейном термин "хард форк" означает кардинальное изменение в сетевом протоколе, и призван повлиять на обработку сборов за транзакции. В итоге каждая транзакция будет сжигать базовую комиссию, однако пользователи смогут предложить майнерам так называемые чаевые, чтобы те как можно скорее подтверждали транзакции.

Сейчас нет никаких ограничений по добыче "эфира", благодаря этому майнеры получают новые монеты, проверяя блоки сети, и получают компенсацию в виде комиссий за транзакции. "Лондонский хард-форк" призван изменить ситуацию и упразднить комиссионные, а ведь они составляют немалую часть дохода. В июле добытчики получили 3,1% выручки только за счет комиссии.

Эксперты считают, что обновление улучшит блокчейн Ethereum и способ оценки актива именно благодаря ограничениям. Скорость обработки транзакций увеличится, однако уменьшение перегрузки приведет к сокращению комиссионных. Вероятно, такие изменения подтолкнут некоторых майнеров к переходу на другую криптовалюту.

"Solana будет ключевым бенефициаром возможной миграции, если таковая случится, поскольку она может обрабатывать транзакции намного быстрее даже после обновленного Ethereum", — заявил Нирмал Ранга, вице-президент по торговле ZebPay. — "Солана пользуется популярностью благодаря ее быстрому, безопасному и устойчивому к цензуре блокчейну, который обеспечивает открытую инфраструктуру".

Другие криптоэксперты отметили, что Solana — не единственный возможный "преемник" Ethereum, ведь конкуренцию могут составить такие перспективные проекты, как Algorand, Cardano, Tezos и Polkadot.

Блокчейн Solana был запущен в апреле 2020 года. Эксперты признали, что данный проект проводит транзакции с огромной скоростью при очень низких комиссиях. Как писал Фокус, узлы, включающие транзакции в блок в сети блокчейна (ноды) получают вознаграждение за обработку транзакций в утилити-токене SOL и не имеют ограничений в виде минимального количества монет, необходимых для создания такого узла.

[ + – ] Криптовалюта Solana Фото: Binance Academy

"Solana — это не обычная криптовалюта, работающая по принципу "накачки", а скорее — платформа, которую можно использовать для создания нескольких приложений. Децентрализованные приложения, также известные как DApps, построены на этих блокчейн-сетях", — уточнил Эдул Патель, генеральный директор и соучредитель инвестиционной платформы Mudrex.

Что касается масштабируемости, сеть Solana может обрабатывать более 50 тыс. транзакций в секунду, что также привлекает новых майнеров. Некоторые люди сравнивали проект с другим блокчейном, Internet Computers (ICP), но недавний обвал цен на ICP и слухи о крупном демпинге со стороны основателей побудили некоторых инвесторов перебраться на Solana.

Молодая криптовалюта с момента создания выросла более чем на 4500% и на 2955% только с начала 2021 года. В настоящее время токен торгуется по цене $34,5, что примерно на 40% ниже его пикового значения, достигнутого в мае 2021 года.

Хитеш Мальвия, основатель сайта itsblockchain.com, отметил, что экосистема Solana представляет ряд новых эффективных технологий, которые взаимодействуют друг с другом, чтобы увеличить скорость транзакций блокчейна и создать платформу с высоким уровнем безопасности.

The Economic Times отмечает, что несмотря на успехи Solana, Ethereum имеет преимущество первопроходца, учитывая его популярность и значение. И, тем не менее, Solana обладает потенциалом, чтобы стать ведущим блокчейном среди приложений DeFi и NFT. Еще одним ее достижением стал "мост", позволяющий пользователям обменивать криптовалюты во внутренней сети. Другими словами, майнерам очень просто переводить средства между блокчейнами, что только облегчает переход.

"Solana будет очень сложно заменить Ethereum, в основном потому, что Ethereum лучше удерживается на рынке и, в конечном итоге, высокой узнаваемости бренда. У Соланы, несомненно, есть лучшие технологии, но людям нужно время, чтобы освоить их", — подвел итоги Ранга.

[ + – ] Курс эфира 5 августа Фото: скриншот

Сейчас cервис Coindesk показывает, что при переводе одного "эфира" в доллары владелец получит $2,6 тыс. Недавно стало известно, что Ethereum три месяца подряд обгоняет биткоин по выручке. Так, с мая по июль Ethereum принесла майнерам на $1,2 млрд больше, чем ее главный конкурент. Как считает Эндрю Киз, управляющий партнер DARMA Capital, обновления позволят блокчейну повысить стоимость "эфира" в пять раз уже в начале 2022 года. Генеральный директор американского хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед предположил, что обновление и новые приложения помогут Ethereum значительно обогнать BTC по добыче монет.

Ранее эксперты банка Goldman Sachs заявили, что Ethereum станет популярнее биткоина. По их мнению, блокчейн станет лидером на рынке благодаря своей популярной платформе для создания смарт-контрактов.