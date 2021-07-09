"Король умер": эксперты назвали криптовалюту, которая станет популярнее Биткоина

Эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют "светлое будущее" Ethereum.

Благодаря технологии смарт-контрактов, Ethereum может занять доминирующие позиции в качестве цифрового средства сбережения в ближайшие годы, считают аналитики Goldman Sachs.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает издание businessinsider.com.

В банке полагают, что сегодня эта криптовалюта обладает "самым высоким реальным потенциалом использования, поскольку платформа, на которой она основана, является самой популярной платформой для разработки приложений смарт-контрактов".

Это означает, что Эфир может в конечном итоге обогнать Биткойн и лишить его звания "лучшей криптовалюты". Хотя BTC имеет более сильный бренд и преимущество первопроходца, к него нет некоторых положительных качеств, которыми может похвастать Ethereum. Имеется ввиду высокая скорость транзакций — семь в секунду.

Но независимо от того, какая криптовалюта будет находиться на Олимпе, в ближайшее время ни одна из них не сможет обогнать золото, уверены эксперты из Goldman Sachs. Они утверждают, что высокая волатильность крипты не делает ее прямым конкурентом такого "безопасного" актива, как золото.

"Золото конкурирует с криптовалютой в той же степени, в какой оно конкурирует с другими рискованными активами, такими как акции и циклические товары. Мы рассматриваем золото как защитное хеджирование инфляции, а криптовалюту — как хеджирование инфляции риска", — пояснили в финучреждении.

Конкуренция между различными криптоактивами также подрывает способность цифровых валют стать классом активов, который инвесторы считают безопасными.

"Эта конкуренция между криптовалютами — еще один фактор риска, который не позволяет им стать безопасными активами на данном этапе", — заключили эксперты.

По данным CoinMarketCap, по состоянию на 06 июля 2021 года существует 10 772 различных криптовалют.

Ранее мы сообщали о том, что Ethereum подкосило: криптовалюта потеряла $50 млн инвестиций. По данным CoinShares, с мая 2021 года рынок криптовалют испытал отток средств в размере $257,3 млн