"Король помер": експерти назвали криптовалюту, яка стане популярнішою, ніж Біткоїн

Експерти інвестиційного банку Goldman Sachs прогнозують "світле майбутнє" Ethereum.

Завдяки технології смарт-контрактів, Ethereum може посісти домінантні позиції як цифрові кошти заощадження в найближчі роки, вважають аналітики Goldman Sachs.

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Про це повідомляє видання businessinsider.com.

У банку вважають, що сьогодні ця криптовалюта володіє "найвищим реальним потенціалом використання, оскільки платформа, на якій вона заснована, є найпопулярнішою платформою для розробки додатків смарт-контрактів".

Це означає, що в ефірі може в кінцевому підсумку обігнати біткоїни і позбавити його звання "кращої криптовалюти". Хоча BTC має більш сильний бренд і перевагу першопрохідця, до нього немає деяких позитивних якостей, якими може похвалитися Ethereum. Мається на увазі висока швидкість транзакцій — сім на секунду.

Але незалежно від того, яка криптовалюта перебуватиме на Олімпі, найближчим часом жодна з них не зможе обігнати золото, впевнені експерти з Goldman Sachs. Вони стверджують, що висока волатильність крипти не робить її прямим конкурентом такого "безпечного" активу, як золото.

"Золото конкурує з криптовалютою тією ж мірою, в якій воно конкурує з іншими ризикованими активами, такими як акції та циклічні товари. Ми розглядаємо золото як захисне хеджування інфляції, а криптовалюту — як хеджування інфляції ризику", — пояснили у фінустанові.

Конкуренція між різними криптоактивами також підриває здатність цифрових валют стати класом активів, який інвестори вважають безпечними.

"Ця конкуренція між криптовалютами — ще один фактор ризику, який не дозволяє їм стати безпечними активами на цьому етапі", — підсумували експерти.

За даними CoinMarketCap, станом на 06 липня 2021 року існує 10 772 різних криптовалют.

Раніше ми повідомляли про те, що Ethereum підкосило: криптовалюта втратила $50 млн інвестицій. За даними CoinShares, із травня 2021 року ринок криптовалют випробував відтік коштів у розмірі $257,3 млн.