Ethereum підкосило: криптовалюта втратила $ 50 млн інвестицій

За даними CoinShares, з травня 2021 року ринок криптовалюти випробував відтік коштів у розмірі $ 257,3 млн

Згідно з даними CoinShares, друга за величиною криптовалюта у світі за ринковою капіталізацією, Ethereum, минулого тижня втратила інвестицій на суму 50 мільйонів доларів. Це найбільший відтік коштів з 2015 року.

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Інвестори відмовляються від криптовалюти четвертий тиждень поспіль, зазначає видання businessinsider.com.

Протягом семи днів, з 21 по 25 червня, в ефірі втратив 50 мільйонів доларів, тому що інвестори масово відмовлялися від цієї криптовалюти. Раніше велика кількість приватних осіб і фірм намагалися диверсифікувати свої портфелі від біткоїнів, а тепер в опалу потрапив Ethereum.

Проте, цифрові інвестиційні продукти з декількома активами, у тому числі бухгалтерські книги, гаманці і блокчейни, залучили 6 мільйонів доларів.

У більш широкому сенсі, на ринку криптовалюти минулого тижня спостерігався відтік 44 мільйонів доларів, що вважається найтривалішим "ведмежим" відтоком з лютого 2018 року, оскільки настрій інвесторів значно погіршився у звʼязку з діями влади Китаю у сфері криптовалюти і майнінгу.

Фактично, за винятком одного тижня, тенденція відтоку коштів зберігається із середини травня, коли ринок криптовалюти звалився, знищивши мільярди ринкової капіталізації всього сектору. Лідером падіння став біткоїн, вартість якого скоротилася майже вдвічі.

За даними CoinShares, з початку місяця до червня чистий відтік криптовалюти становить 257,3 мільйонів доларів.

Раніше ми повідомляли про те, що SpaceX відправить у космос Ethereum: сервер блокчейну ETH встановлять на МКС. Пристрій з другим за величиною блокчейном Ethereum уперше опиниться в космосі і організовуватиме безпечну роботу системи.

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