SpaceX відправить в космос Ethereum: сервер блокчейна ETH встановлять на МКС

Пристрій з другим за величиною блокчейном Ethereum вперше опиниться в космосі й забезпечуватиме безпечну роботу системи.

Заснована Ілона Маском компанія SpaceX 3 червня планує запустити вузол блокчейна Ethereum для встановлення на Міжнародну космічну станцію.

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Про це стало відомо порталу TweakTown.

Вперше в історії пристрій, підключений до системи другої за величиною криптовалюти, опиниться в космосі. Устаткування доставлять на орбіту ракетою Falcon 9, завдяки контракту SpaceX і SpaceChain. Вузол буде встановлений на МКС за підтримки проекту Nexus Inc.

Варто зазначити, що для SpaceChain це буде вже четвертий запуск вузла з блокчейном — копання за допомогою супутників створює в космосі велику криптовалютну мережу. Йдеться про своєрідний сервер, який зберігатиме записи про всі транзакції в цьому ланцюжку блоків, підтримуючи безпеку мережі. Він також продемонструє інтеграцію технології Ethereum в її обладнання на МКС.

За даними SpaceChain 24 червня SpaceX збирається ще раз запустити в космос ракету Falcon 9 для одного польоту до МКС — цього разу за програмою райдшерингу на орбіту доставлять три вузли, створені для Biteeu, Divine і Nexus Inc. Вони будуть встановлені на супутнику YAM-2, організатором місії стає компанія Loft Orbital.

Раніше творці Ethereum заявили про припинення майнінгу на відеокартах і скорочення споживання енергії на 99%. Вони очікують, що завдяки переходу на метод стекінгу енергоефективність блокчейну перевищить ефективність видобутку біткоїнів у тисячі разів.

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