SpaceX отправит в космос Ethereum: сервер блокчейна ETH установят на МКС

Устройство со вторым по величине блокчейном Ethereum впервые окажется в космосе и будет обеспечивать безопасную работу системы.

Основанная Илоном Маском компания SpaceX 3 июня планирует запустить узел блокчейна Ethereum для установки на Международную космическую станцию.

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Об этом стало известно порталу TweakTown.

Впервые в истории устройство, подключенное к системе второй по величине криптовалюты, окажется в космосе. Оборудование доставят на орбиту ракетой Falcon 9, благодаря контракту SpaceX и SpaceChain. Узел будет установлен на МКС при поддержке проекта Nexus Inc.

Стоит отметить, что для SpaceChain это будет уже четвертый запуск узла с блокчейном — копания при помощи спутников создает в космосе крупную криптовалютную сеть. Речь идет о своеобразном сервере, который будет хранить записи обо всех транзакциях в этой цепочке блоков, поддерживая безопасность сети. Он также продемонстрирует интеграцию технологии Ethereum в ее оборудование на МКС.

По данным SpaceChain, 24 июня SpaceX собирается еще раз запустить в космос ракету Falcon 9 для одного полета к МКС — на этот раз по программе райдшеринга на орбиту доставят три узла, созданные для Biteeu, Divine и Nexus Inc. Они будут установлены на спутнике YAM-2, организатором миссии выступит компания Loft Orbital.

Ранее создатели Ethereum заявили о прекращении майнинга на видеокартах и сокращении потребления энергии на 99%. Они ожидают, что благодаря переходу на метод стекинга энергоэффективность блокчейна превысит эффективность добычи Биткоина в тысячи раз.

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