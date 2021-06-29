Ethereum подкосило: криптовалюта потеряла $50 млн инвестиций

По данным CoinShares, с мая 2021 года рынок криптовалют испытал отток средств в размере $257,3 млн

Согласно данным CoinShares, вторая по величине криптовалюта в мире по рыночной капитализации, Ethereum, на прошлой неделе потеряла инвестиций на сумму 50 миллионов долларов. Это самый крупный отток средств с 2015 года.

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Инвесторы отказываются от криптовалюты четвертую неделю подряд, отмечает издание businessinsider.com.

В течение семи дней, с 21 по 25 июня, Эфир потерял 50 миллионов долларов, потому что инвесторы массово отказывались от этой криптовалюты. Ранее большое количество частных лиц и фирм пытались диверсифицировать свои портфели от Биткойнов, а теперь в опалу попал Ethereum.

Тем не менее, цифровые инвестиционные продукты с несколькими активами, в том числе бухгалтерские книги, кошельки и блокчейны, привлекли 6 миллионов долларов.

В более широком смысле, на рынке криптовалют на прошлой неделе наблюдался отток 44 миллиона долларов, что считается самым продолжительным "медвежьим" оттоком с февраля 2018 года, поскольку настроение инвесторов значительно ухудшилось в связи с действиями властей Китая в сфере криптовалют и майнинга.

Фактически, за исключением одной недели, тенденция оттока средств сохраняется с середины мая, когда рынок криптовалюты рухнул, уничтожив миллиарды рыночной капитализации всего сектора. Лидером падения стал Биткойн, стоимость которого сократилась почти вдвое.

По данным CoinShares, с начала месяца до июня чистый отток криптовалюты составил 257,3 миллиона долларов.

Ранее мы сообщали о том, что SpaceX отправит в космос Ethereum: сервер блокчейна ETH установят на МКС. Устройство со вторым по величине блокчейном Ethereum впервые окажется в космосе и будет обеспечивать безопасную работу системы.

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