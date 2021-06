Враг государства: почему Китай ополчился на Биткоин, и что ждет криптовалюту в будущем

Возможно, в течение лета продолжится падение BTC, который, кроме Илона Маска, нажил себе еще одного могущественного "врага" в лице КНР. Но удастся ли им стереть "биток" с лица Земли? Это вряд ли.

Некоторые аналитики предсказывали Биткоину рост до $150 тыс. этим летом. Однако уже понятно, что вряд ли эта цифровая валюта достигнет такого уровня в ближайшие два-три месяца. А все потому, что BTC больше не такой уж независимый. Слабая сторона крипты, как показала практика, в чувствительности ко внешним факторам, влияние которых обусловлено либо авторитетностью некого популярного человека из сферы IT, либо желанием одного государства избавиться от диджитал-валюты, способной конкурировать с родными фиатными деньгами. Фокус разбирался в том, как "биток" обзавелся новыми врагами в лице государств, почему его курс может продолжить падение и что спасет крипту.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Почему в Китае запретили майнинг

В мае этого года официальный Китай заявил, что Биткоин несет большие риски для страны. В частности, говорилось о том, что майнинг BTC и его использование могут привести к инфляция юаня. Регулятор, которым является Комитет по финансовой стабильности и развитию, назвал крипту "нежелательной" в КНР, а также подчеркнул, что майнеров ждет строгое наказание, если они продолжат заниматься добычей. Позже появились новости о том, что Комиссия по развитию и реформам Внутренней Монголии создаст горячую линию для сообщений о подозрительных майнинговых операциях.

А 20 июня 2021 года в провинции Сычуань на юго-западе страны — одной из крупнейших в Китае баз по добыче криптовалюты — по распоряжению местных властей были закрыты несколько крупных ферм. Издание globaltimes.cn сообщает, что по всей стране "усилились репрессий против добытчиков криптовалюты".

Правительство четко обозначило свою политику в материале "Срочно устранить ажиотаж вокруг виртуальной валюты", опубликованном информагентством "Синьхуа". В нем перечислены четыре риска: рыночный, транзакционный, технологический и правовой. По словам авторов статьи, торговля на крипто-биржах приносит только убытки, что угрожает финансовой стабильности всего Китая. А также добавляют, что BTC — не валюта и никогда ею не будет.

"Один из рисков — рыночный. Виртуальные валюты, такие как Биткойн, выходящие на рынок, могут восприниматься инвесторами, как "экзотические товары". Но это иллюзия. Второй риск состоит в сильных колебаниях цен, на которых многие инвесторы пытаются разбогатеть в одночасье. Третий — технический риск. Можно ли полагаться на безопасную работу крипто-бирж, можно ли быть уверенным в том, что блокчейн обеспечит безопасность транзакций — все это нерешенные вопросы, стоящие перед рынком. Четвертый — риск правовой. Благодаря высокой степени анонимности и децентрализованной системе, виртуальная валюта используется преступниками для отмывание денег, осуществления незаконных сделок по продаже наркотиков, для незаконного сбора средств", — говорится в статье.

Вскоре после этой публикации, как сообщает Reuters, майнеры начали сворачивать свою деятельность на территории КНР, покидать страну, компании вроде BTC.TOP и HashCow, Huobi объявили о приостановке криптодобычи. А курс "битка" к тому времени рухнул на 12%, достигнув отметки в $36,6 тыс.

[ + – ] Китайские майнеры начали миграцию в Россию и Северную Америку Фото: Getty Images

Курс Биткоина, вероятно, продолжит падение

В таком прогнозе нет ничего удивительного. Дело в том, что, по словам экспертов, более 50% мировых майнинговых мощностей базировались именно в Китае, поэтому после объявления войны этой крипте, было понятно, что курс упадет. На момент написания этого материала он составляет $31,6 тыс., что в два раза меньше пиковых значений, достигнутых апреле 2021 года.

В ранее процитированном материале globaltimes.cn пишет, что более 90% ферм по добыче биткойнов в Китае будут остановлены, по крайней мере, на некоторое время. Эту тенденция уже прослеживается в северном и юго-западном регионах страны. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе, автономный район Внутренняя Монголия на севере, провинция Сычуань на юге центральной части и провинция Юньнань на юго-западе страны объявили об ограничениях добычи биткойнов.

"Мы отчаянно пытаемся переместить наши устройства за границу", — прокомментировал изданию Global Times инсайдер из Сычуани, пожелавший остаться анонимным. Он также сообщил, что майнеры понесли огромные убытки.

Комиссия по развитию и реформам провинции Сычуань приказала местным электроэнергетическим компаниям Сычуани "проверить, очистить и прекратить" операции по добыче криптовалют в сжатые сроки. В опалу попали 26 компаний, в том числе Heishui Kedi Big Data Tech Co и Kangding Guorong Tech Co, которым просто отключили электроэнергию.

На все эти перемены рынок отреагировал мгновенно. Но не только Биткоину не повезло. Согласно сообщениям СМИ, поддерживаемые китайскими компаниями майнинг-пулы Huobi Pool, Binance и AntPool, в течение суток 19 июня испытали падение хешрейта на 20-40%.

[ + – ] Рынок отреагировал на действия властей КНР - Биткоин упал в цене Фото: Криптовалюта.Tech

Установки для майнинга подешевеют

Гендиректор блокчейн-компании BankLedger из Шэньчжэня, Шенту Цинчунь, в комментарии Global Times сообщил, что цены на майнинговые установки могут резко упасть в краткосрочной перспективе, поскольку многие крипто-майнеры захотят избавиться от своего оборудования. Только вот готов ли рынок такому предложению, задается он вопросом, считая предложение избыточным.

Но, думаем, что г-н Шенту ошибается, и майнеры из самых разных стран с удовольствием будут покупать установки, тем более, "за дешево". Дело в том, что на рынках США, Западной и Восточной Европы уже давно наблюдается дефицит графических процессоров, и с оглядкой на сокращение производства комплектующих по причине коронавируса, он может продолжить расти. Подробно о ситуации на рынке видео карт мы писали в материале "Майнеры против геймеров: что ждет рынок игровых видеокарт, когда закончится криптовалютный бум". А еще известно, что в течение первого квартала 2021 года майнеры скупили 25% от всех графических процессоров, поставленных на рынок, потратив $500 млн. Такие данные в своем отчете озвучила аналитическая компания Jon Peddie Research.

"Работа более 90% китайских мощностей майнинга биткойнов будет приостановлена в краткосрочной перспективе. В результате китайские майнеры вынуждены будут формировать альянсы для миграции за границу, например, в Северную Америку или Россию", — добавил эксперт.

[ + – ] Хакеры Anonymous угрожали Илону Маску

Хакеры Anonymous спасут Биткоин?

Маск — еще один "враг", устроивший американские горки на крипто-биржах, сначала превознеся "биток", потом обвинив его в энерго-не-эффективности его, а позже принявшись спасать крипту. Мы уже сообщали о том, что он провел встречу с североамериканскими майнерами, где обсудил возможность использования возобновляемых источников энергии для добычи криптовалюты. Это немного помогло: цена BTC выросла с $37 тыс. до $40 тыс. Илон заявил, что хочет сделать диджитал-валюту "зеленой", снизив углеродный след, оставляемый ею. Прекрасная инициатива. Но через несколько дней он запостил твит, в котором рядом со словом "биткоин" поставил эмодзи "разбитое сердце" — цена после этого несколько снизилась. А потом допустил очередную оплошность: опубликовал сообщение о котором уже мемном токене Baby Shark, и тот тут же подорожал на 180%. Град критики тут же посыпался на миллиардера, которого в продвижении шит-коинов (вместо того, чтобы "биток" приподнять) не обвинял только ленивый.

Поведение предпринимателя настолько сильно влияет на криптовалюту и все, что с ней связано, что хакеры из группировки Anonymous решили положить этому конец. Они пригрозили ему, обвинив в спекуляциях на криптовалютных рынках. Что конкретно предпримут хакеры, пока неясно: возможно, взломают сервера его компаний, похитят данные и будут шантажировать, заставляя молчать в Twitter. А Маск лишь в ответ выдал философскую фразу типа ""Не убивайте то, что ненавидите, а спасайте то, что любите".

Биткоин никуда не денется

Волноваться не стоит — эта криптовалюта переживала и более сложные времена. Пока ее используют, она будет иметь ценность, пусть и не $60 тыс., как раньше, но все же. Для того, чтобы BTC утратил ценность окончательно, необходимо перестать им пользоваться на все 100%. Именно этого и пытаются добиться в Китае. Но у нас — нет. Второго чтения дожидается законопроект "О виртуальных активах", на первых порах сулящий поблажки в виде отсутствия НДС на операции с криптовалютой, уменьшения ставки налога на прибыль до 5%, льготной ставки для тех, кто декларирует свои виртуальные активы. (Хотя условия в документе могут измениться). Также известно, что возле Запорожской АЭС и Ровенской АЭС планируется построить дата-центры для майнинга криптовалют, в частности Биткоина. И, как пишет Foreign Policy, "Ukraine Wants to Be Cryptocurrency Central". Но это тема для другого материала.