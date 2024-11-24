Пугающая красота: топ-5 самых знаменитых заброшенных мест (видео)

Небоскребы, многоэтажки и даже целый заброшенный остров притягивают туристов, словно магнит. Однако практически в каждом и этих мест свободный доступ на территорию невозможен.

Монументальные сооружения в любой стране всегда привлекают внимание туристов. Но не менее интересны здания, которые так и не были достроены. Фокус собрал пять самых больших и самых известных заброшенных недостроек и брошенных мест, которые будоражат воображение и вызывают неподдельное любопытство у тысяч людей по всему миру.

Goldin Finance 117, Тяньцзинь, Китай

В 2015 году Goldin Finance 117 попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое в мире здание с плоской крышей и одно из самых высоких зданий в мире. В небоскребе 117 жилых этажей, 11 технических этажей (всего 128 надземных этажей). Также есть 4 подземных этажа.

Небоскреб высотой 597 метров разрабатывался как центральная часть застройки под названием Goldin Metropolitan, где также запланироваН элитный жилой район, развлекательные заведения, два поля для поло международного стандарта, розничные магазины и зеленые зоны. Помимо Goldin Finance 117, в зоне застройки планировали построить еще три башни высотой более 200 метров.

Goldin Finance 117

Строительство небоскреба началось 18 августа 2008 года. Здание, по замыслу, должно было стать выдающимся произведением инженерного искусства, использующим сложную систему "мегаколонн" и ферм для защиты здания от сильных ветров и сейсмической активности. Эта система, разработанная лондонской инжиниринговой фирмой Arup, сделала ее достаточно прочной, чтобы соответствовать строгим китайским нормам безопасности для небоскребов, при этом будучи значительно тоньше, чем обычно позволяют эти правила.

Спустя два года строительные работы были приостановлены из-за Великой рецессии. Они возобновились в 2011 году. Все закончить планировали в 2018-2019 году. Однако к сентябрю 2015 года строительство, которое проводил гонконгский застройщик Goldin Properties, было вновь поставлено на паузу из-за обвала фондового рынка и с тех пор не возобновлялось. На тот момент небоскреб был пятым по высоте зданием в мире. Теперь это самое высокое заброшенное здание в мире.

Помимо более широких экономических течений, которые привели к финансовым проблемам компании, многие также усомнились в экономической жизнеспособности этого конкретного проекта застройки. Схема Goldin Metropolitan Scheme опиралась бы на сверхбогатых клиентов, покупающих многоцелевой роскошный комплекс на окраине города, который, хотя и большой и процветающий, не имеет ни малейшего глобального престижа, например, Нью-Йорка, Гонконга или Лондона.

Частично мотивированное громкими провалами, такими как Goldin Finance 117, в апреле 2020 года китайское правительство обнародовало новые правила городского планирования, которые фактически запретили строительство новых зданий высотой более 500 метров и жестко ограничили строительство всего, что выше 250 метров.

Башня является самым высоким зданием в Тяньцзине и Северном Китае и третьим по высоте зданием в Китае. В мире это 5-е по высоте здание после Бурдж-Халифа, Шанхайской башни, Абрадж аль-Бейт и финансового центра Ping An. Однако его бетонное ядро ​​выше, чем у всех 4 других зданий, которые находятся выше его.

Отель Ryugyong, Пхеньян, Северная Корея

Этот отель высотой 330 метров, напоминающий то ли зеркальную пирамиду, то ли реактивный самолет, является вторым по высоте пустующим зданием в мире после заморозки строительства Goldin Finance 117. Такая необычная форма здания объясняется тем, что оно построено из бетона, а не из более легких и прочных материалов, которые не требуют такого большого основания, что свидетельствует как об амбициях Северной Кореи, так и о ее технических ограничениях.

Сооружение гостиницы началось в 1987 году и спустя пять лет было доведено до своей нынешней высоты. Однако ввести в эксплуатацию эту монументальную стройку так и не смогли. Однако экономический кризис в стране, в который Северная Корея погрузилась после распада СССР, главного партнера, и жила в нем до 1999 года, остановил работы, и голая бетонная конструкция стоимостью свыше двух миллиардов долларов оставалась без окон в течение 16 лет.

Отель Ryugyong

Позже, в 2005 году, за дело взялся египетский подрядчик — группа Orascom. Именно тогда здание получило прозвище "Отель судьбы". Особенностью является вершина конструкции: выступающий усеченный конус , состоящий из восьми этажей с еще шестью этажами. Эти восемь выступающих этажей могут вращаться и, таким образом, предопределены для своего первоначального назначения, потому что здесь должны найти свое место пять роскошных ресторанов с видом на столицу. В самом отеле должно было быть около 3000 номеров,

В 2008 году на фасаде установили стеклянные панели, а кран с верхушки сняли. Официальные лица заявили, что гостиница откроется в 2012 году, но затем этот срок был перенесен на 2013 год. По итогу она так и не была введена в эксплуатацию.

В 2018 году на здании установили более 100 000 светодиодных ламп для световых шоу, используемых в пропагандистских целях, но двери в этот 105-этажный отель остаются закрытыми и по сей день.

Sathorn Unique Tower (башня Призрак), Бангкок, Таиланд

47-этажная башня в Бангкоке должна была стать роскошным кондоминиумом на 600 квартир. Теперь она известна как Ghost Tower (Башня призраков или башня Призрак). Ее строительство началось в 1990 году под руководством Рангсана Торсувана, известного тайского архитектора и магната недвижимости. В то время экономика процветала, поэтому такой амбициозный проект никого не удивил.

Но после трех лет строительства весь проект развалился, когда Рангсана арестовали и обвинили в заговоре с целью убийства председателя Верховного суда Таиланда Прамана Чансуи, которое так и не состоялось. В 2008 году он был признан виновным, а затем оправдан Апелляционным судом в 2010 году. Тем не менее скандал заставил многих инвесторов выйти из проекта.

Последним гвоздем в гроб строительства башки стал азиатский финансовый кризис 1997, в результате которого ряд связанных с ней инвестиционных компаний обанкротились. С тех пор здание, построенное на 80%, пустует, оставаясь самой высокой заброшенной башней Бангкока.

Sathorn Unique Tower

В начале нулевых сын Рангсана Торсувана Пансит взял на себя ответственность за башню и безуспешно пытался найти покупателя. Согласно различным интернет-статьям, камнем преткновения стала его высокая запрашиваемая цена. Это упрямство, по-видимому, было необходимо для того, чтобы гарантировать, что первоначальные покупатели здания смогут получить полную выплату, а семейная компания Sathorn Unique Co. Ltd избежит банкротства.

Название башни привидением связано с тем, что многие тайцы считают, что в этом сооружении обитают привидения. И, возможно, эти небезосновательно. В конце 2014 года башня попала в новости, когда местный фотограф нашел шведа, повешенного на балконе 43-го этажа. Впоследствии полицейское расследование пришло к выводу, что его смерть наступила в результате самоубийства.

Сейчас на башню попасть совсем не так просто, как раньше. Еще в 2015 году Пансит Торсуван усилил меры безопасности, установив дополнительную охрану и установив знаки "Вход воспрещен". Согласно сообщениям в сети, он также привлек к ответственности пару туристов с рюкзаками, которые выложили видео, где они бегают по крыше.

Однако Пансит дал разрешение на съемку в башне фильма ужасов "Обещание" в 2016 году.

Сюжет вращается вокруг двух девочек-подростков, которые направляются в башню, чтобы покончить с собой, когда их семьи сталкиваются с разорением из-за азиатского финансового кризиса.

Существует несколько суеверий, касающихся здания, которые распространяют люди, живущие в соседних общинах. Некоторые считают, что здание преследуют неудачи, поскольку земля, на которой оно расположено, вероятно, является бывшим кладбищем. Другие считают причиной того, что строительство никак не может закончиться является факт, что башня отбрасывает тень на расположенный рядом буддийский храм En:Wat Yan Nawa, что является неблагоприятным обстоятельством.

Финансовый центр Конфинансас (Centro Financiero Confinanzas), Каракас, Венесуэла

Torre de David (официально финансовый центр Конфинансас) в столице Венесуэлы Каракасе — это 45-этажный небоскреб, который так и не был достроен. Он является третьим по высоте небоскребом в Венесуэле после башен-близнецов Parque Central Complex.

Строительство небоскреба по проекту архитектора Энрике Гомеса началось в 1990 году, однако было приостановлено в 1994 году. Среди причин — смерть главного инвестора Давида Бриллембурга (по имени которого и называют небоскреб Башней Давида) в 1993 году и венесуэльский банковский кризис 1994 года.

Финансовый центр Конфинансас

До 2007 года здание стояло заброшенным, но потом в него начали заселяться малоимущие жители, из-за чего башня получила прозвище "вертикальные трущобы". На момент заселения людей в здание, никакие коммуникации к нему еще не были подведены, позднее жители организовали самодельные системы электро- и водоснабжения, а также канализацию.

В 2014 году началось расселение людей из башни, они получили новое жилье, а пустующее здание было повреждено землетрясением, потрясшим город в августе 2018 года. В результате верхние пять этажей башни наклонились на 25 градусов.

Остров Хасима, Япония

Хотя официальное название острова — Хасима, его силуэт напоминает линкор, из-за чего он получил прозвище Гункандзима ("Остров линкоров"). В июле 2015 года это было одно из 23 мест, зарегистрированных как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в группе "Места японской промышленной революции Мэйдзи: железо и сталь, судостроение и добыча угля". Это произошло несмотря на жалобы Южной Кореи, позже отозванные, относительно использования корейцев и китайцев компанией Mitsubishi для тяжелых работ на острове во время Второй мировой войны.

Начав как добычу угля в 1887 году, компания Mitsubishi Company приобрела остров Хасима в 1890 году. Mitsubishi расширила горнодобывающие мощности острова, увеличив его территорию до 6,5 га. Затем она построила бетонные многоэтажные жилые комплексы для размещения своих сотрудников и их семей, а также внешнюю морскую стену.

Остров Хасима

В период своего расцвета небольшой остров, протянувшийся всего на 160 метров с востока на запад и на 480 метров с севера на юг, был домом для более чем 5000 человек. Пик численности населения в 5267 человек пришелся на 1959 год, что сделало его самой высокой плотностью населения в мире, когда-либо зарегистрированной в истории.

После закрытия шахты в 1974 году остров опустел, а Хасима превратился в город-призрак. Однако о нем не забыли. Со временем он привлек всеобщее внимание, поскольку стал моделью для "Мертвого города" в фильме о Джеймсе Бонде "007: Координаты "Скайфолл"" (2013) и моделью, использованной для игрового фильма "Атака титанов" (2015).

Сегодня это очень популярное туристическое место.

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