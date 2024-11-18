По следам прошлого: какую жуткую тайну хранит заброшенный летний лагерь для детей (видео)

Городской исследователь по имени Дэйв посетил заброшенные здания, которые в разное время служили тюрьмой и детским лагерем. Он отметил, что ему удалось побывать в месте, которое хранит множество тайн.

Видеоблогер Дэйв, известный по каналу Freaktography, недавно обнаружил заброшенную тюрьму в Канаде, которая впоследствии была преобразована в летний лагерь для детей и взрослых с особыми потребностями. Мужчина рассказал о своей находке в одном из последних видео.

Лагерь, состоящий из нескольких блоков и расположенный на живописной сельской территории с видом на реку, хранит немало тайн. Блогер отметил, что зайдя внутрь он ощутил чувство одиночества, ведь покрытые пылью полы, разрушенные потолки и уцелевшие кровати были больше никому не нужны. В некоторых комнатах сохранились детские рисунки, которые когда-то, вероятно, придавали месту уют, но теперь лишь добавляют мрачный оттенок.

В одном из зданий Дэйв обнаружил большой зал, предположительно предназначавшийся для выступлений. В столовой еще сохранились большие круглые столы, хотя стулья давно исчезли. Другие комнаты, как например игровая, по-прежнему хранят следы прошлого: здесь остались футбольный стол, телевизор и компьютер, напоминающие о былых днях активности.

Лагерь, состоящий из нескольких блоков и расположенный на живописной сельской территории с видом на реку Фото: Jam Press

Как рассказал Дэйв в интервью для издания What's The Jam, это место раньше было переходной тюрьмой, а затем функционировало как лагерь для детей и взрослых с особыми потребностями. Летними месяцами заключенные копали озеро на территории, а весной и осенью сюда приезжали школьники для изучения природы и навыков выживания.

Дэйв, добравшийся до объекта вместе с другом, потратил на поездку около пяти часов. Внутри здания осталась мебель, включая диваны и деревянные блоки. По словам блогера, раньше лагерь мог вместить до 250 человек, а для работников были обустроены жилые модули, объединенные в один большой дом.

На стенах остались детские рисунки Фото: Jam Press

Лагерь, просуществовавший более 30 лет, был закрыт в 2011 году из-за финансовых проблем. Дэйв планирует в будущем вернуться на это уникальное место, возможно, даже с ночевкой, чтобы еще раз насладиться ночным небом и атмосферой заброшенного лагеря.

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