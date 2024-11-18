Слідами минулого: яку моторошну таємницю зберігає покинутий літній табір для дітей (відео)

Міський дослідник на ім'я Дейв відвідав покинуті будівлі, які в різний час слугували в'язницею і дитячим табором. Він зазначив, що йому вдалося побувати в місці, яке зберігає безліч таємниць.

Відеоблогер Дейв, відомий за каналом Freaktography, нещодавно виявив закинуту в'язницю в Канаді, яка згодом була перетворена на літній табір для дітей і дорослих з особливими потребами. Чоловік розповів про свою знахідку в одному з останніх відео.

Табір, що складається з кількох блоків і розташований на мальовничій сільській території з видом на річку, зберігає чимало таємниць. Блогер зазначив, що зайшовши всередину він відчув почуття самотності, адже вкриті пилом підлоги, зруйновані стелі та вцілілі ліжка були більше нікому не потрібні. У деяких кімнатах збереглися дитячі малюнки, які колись, ймовірно, надавали місцю затишку, але тепер лише додають похмурого відтінку.

В одній із будівель Дейв виявив великий зал, який, імовірно, призначався для виступів. У їдальні ще збереглися великі круглі столи, хоча стільці давно зникли. Інші кімнати, як, наприклад, ігрова, як і раніше, зберігають сліди минулого: тут залишилися футбольний стіл, телевізор і комп'ютер, що нагадують про минулі дні активності.

Табір, що складається з кількох блоків і розташований на мальовничій сільській території з видом на річку Фото: Jam Press

Як розповів Дейв в інтерв'ю для видання What's The Jam, це місце раніше було перехідною в'язницею, а потім функціонувало як табір для дітей і дорослих з особливими потребами. Літніми місяцями ув'язнені копали озеро на території, а навесні та восени сюди приїжджали школярі для вивчення природи та навичок виживання.

Дейв, який дістався до об'єкта разом із другом, витратив на поїздку близько п'яти годин. Усередині будівлі залишилися меблі, включно з диванами і дерев'яними блоками. За словами блогера, раніше табір міг вмістити до 250 осіб, а для працівників було облаштовано житлові модулі, об'єднані в один великий будинок.

На стінах залишилися дитячі малюнки Фото: Jam Press

Табір, що проіснував понад 30 років, був закритий у 2011 році через фінансові проблеми. Дейв планує в майбутньому повернутися на це унікальне місце, можливо, навіть із ночівлею, щоб ще раз насолодитися нічним небом і атмосферою покинутого табору.

Раніше Фокус повідомляв, що пожежну частину переробили на будинок вартістю близько $8 млн. Будівля, в якій знімали сцени культового фільму "Щоденники принцеси", пройшла довгий шлях від кінного пожежного депо до унікального будинку зі збереженими елементами та захопливими панорамними краєвидами.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.