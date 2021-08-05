Ethereum втрачає привабливість: експерти назвали вигіднішу крипту для майнінгу

Майнери Ethereum можуть втратити значну частину доходу, однак є альтернатива — крипта Solana, яка поки що коштує всього $34,5.

Молода криптовалюта Solana може подорожчати після майбутнього поновлення блокчейну Ethereum і стати вигідною заміною.

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Про це пише видання The Economic Times.

Незабаром розробники Ethereum планують випустити оновлення під назвою "Лондонський хард-форк". У випадку з блокчейном термін "хард форк" означає кардинальну зміну в мережевому протоколі, і покликаний вплинути на обробку зборів за транзакції. Зрештою кожна транзакція спалюватиме базову комісію, однак користувачі зможуть запропонувати майнерам так звані чайові, щоб ті якомога швидше підтверджували транзакції.

Зараз немає ніяких обмежень з видобутку "ефіру", завдяки цьому майнери отримують нові монети, перевіряючи блоки мережі, й отримують компенсацію у вигляді комісій за транзакції. "Лондонський хард-форк" покликаний змінити ситуацію і скасувати комісійні, але ж вони становлять чималу частину доходу. У липні добувачі отримали 3,1% виручки тільки за рахунок комісії.

Експерти вважають, що оновлення поліпшить блокчейн Ethereum і спосіб оцінки активу саме завдяки обмеженням. Швидкість обробки транзакцій збільшиться, проте зменшення перевантаження призведе до скорочення комісійних. Ймовірно, такі зміни підштовхнуть деяких майнерів до переходу на іншу криптовалюту.

"Solana буде ключовим бенефіціаром можливої міграції, якщо така трапиться, оскільки вона може обробляти транзакції набагато швидше навіть після оновленого Ethereum", — заявив Нірмал Рангу, віцепрезидент із торгівлі ZebPay. — "Солана користується популярністю завдяки її швидкому, безпечному і сталому до цензури блокчейну, який забезпечує відкриту інфраструктуру".

Інші криптоексперти зазначили, що Solana — не єдиний можливий "наступник" Ethereum, адже конкуренцію можуть скласти такі перспективні проєкти, як Algorand, Cardano, Tezos і Polkadot.

Блокчейн Solana був запущений в квітні 2020 року. Експерти визнали, що цей проєкт проводить транзакції з величезною швидкістю за умов дуже низьких комісій. Як писав Фокус, вузли, що враховують транзакції в блок у мережі блокчейну (ноди) отримують винагороду за обробку транзакцій в утиліті-токені SOL і не мають обмежень у вигляді мінімальної кількості монет, необхідних для створення такого вузла.

[ + – ] Криптовалюта Solana Фото: Binance Academy

"Solana — це не звичайна криптовалюта, що працює за принципом "накачування", а скоріше — платформа, яку можна використовувати для створення декількох додатків. Децентралізовані додатки, також відомі як DApps, побудовані на цих блокчейн-мережах", — уточнив Едул Патель, генеральний директор і співзасновник інвестиційної платформи Mudrex.

Що стосується масштабованості, мережа Solana може обробляти більше 50 тис. транзакцій на секунду, що також залучає нових майнерів. Деякі люди порівнювали проєкт з іншим блокчейном, Internet Computers (ICP), але нещодавній обвал цін на ICP і чутки про великий демпінг із боку засновників спонукали деяких інвесторів перебратися на Solana.

Молода криптовалюта з моменту створення виросла більш ніж на 4 500% і на 2 955% тільки з початку 2021 року. Наразі токен торгується за ціною $34,5, що приблизно на 40% нижче його пікового значення, досягнутого в травні 2021 року.

Хітеш Мальвія, засновник сайту itsblockchain.com, зазначив, що екосистема Solana представляє низку нових ефективних технологій, які взаємодіють одна з одною, щоб збільшити швидкість транзакцій блокчейну та створити платформу з високим рівнем безпеки.

The Economic Times зазначає, що незважаючи на успіхи Solana, Ethereum має перевагу першопрохідця, з огляду на його популярність і значення. І, тим не менш, Solana має потенціал, щоб стати провідним блокчейном серед додатків DeFi та NFT. Ще одним її досягненням став "міст", що дозволяє користувачам обмінювати криптовалюту у внутрішній мережі. Іншими словами, майнерам дуже просто переказувати кошти між блокчейнами, що тільки полегшує перехід.

"Solana буде дуже складно замінити Ethereum, здебільшого тому, що Ethereum краще утримується на ринку і, зрештою, високою впізнаваності бренду. У Солани, безсумнівно, є кращі технології, але людям потрібен час, щоб освоїти їх", — підбив підсумки Ранга.

[ + – ] Курс ефіру 5 серпня Фото: скриншот

Зараз cервіс Coindesk показує, що після переведення одного "ефіру" в долари власник отримає $2,6 тис. Нещодавно стало відомо, що Ethereum три місяці поспіль обганяє біткоїни за виручкою. Так, із травня по липень Ethereum принесла майнерам на $1,2 млрд більше, ніж її головний конкурент. Як вважає Ендрю Кіз, керівний партнер DARMA Capital, поновлення дозволять блокчейну підвищити вартість "ефіру" в п'ять разів уже на початку 2022 року. Генеральний директор американського хедж-фонду Pantera Capital Ден Морхед припустив, що оновлення і нові додатки допоможуть Ethereum значно обігнати BTC за видобутком монет.

Раніше експерти банку Goldman Sachs заявили, що Ethereum стане популярнішим, ніж біткоїн. На їхню думку, блокчейн стане лідером на ринку завдяки своїй популярній платформі для створення смарт-контрактів.