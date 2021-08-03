Заробили понад $1 млрд: майнити Ethereum набагато вигідніше, ніж біткоїн

Творці альткоїна готують оновлення, які можуть підвищити вартість "ефіру" в п'ять разів уже в 2022 році.

З травня по липень видобуток Ethereum приніс майнерам на $1,2 млрд більше, ніж біткоїн.

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Про це свідчать дані дашборда The Block.

Вперше в історії свого існування "ефір" три місяці поспіль обганяє біткоїн — провідну криптовалюту в усьому світі. Так, у травні користувачам вдалося заробити $2,35 млрд на видобутку Ethereum та $1,45 млрд на BTC — різниця склала $900 млн. У червні видобули біткоїнів на $839 млн та Ethereum на $1,1 млрд. У липні перша криптовалюта принесла майнерам $971, 8 млн, тоді як альткоїн — $1,03 млрд.

Виручка від майнінгу — це оцінка доходів, отриманих майнерами в доларах. Вона розраховується шляхом множення актуальної винагороди за виконання операцій і транзакційних зборів за блок на ціну активу протягом місяця. Показник не враховує витрати, враховуючи плату за електрику та податки. Як зазначають аналітики The Block, комісія за транзакції залишається значним джерелом доходу для користувачів, які добувають Ethereum, у той же час комісійні склали всього 3,1% виручки від майнінгу біткоїнів у липні.

Порівняно з травнем, у червні загальна виручка від видобутку BTC й Ethereum знизилася на 42% і 53% відповідно. Це сталося на тлі найбільшого в історії зниження хешрейту, яке зафіксував сервіс BitInfoCharts. Падіння було зумовлене забороною майнінгу в Китаї, і лише наприкінці липня хешрейт біткоїна почав відновлюватися, і станом на 2 серпня досяг 101,3 Eh/s.

Генеральний директор американського хедж-фонду Pantera Capital Ден Морхед розповів агентству Reuters, що більш екологічні технології, прийдешні оновлення та нові програми дозволять видобутку Ethereum і далі перевершувати видобуток біткоїна. А також останнє оновлення Ethereum Improvement Proposal-1559 (EIP-1559) допоможе власникам краще торгувати альткоїном, як основним активом.

"Ви побачите перехід людей, які хочуть зберігати кошти в "ефірі", а не тільки в біткоїнах", — підкреслив бізнесмен.

Оновлення, яке планують запустити 4 серпня, змінить спосіб обробки транзакцій в блокчейні Ethereum, і скоротить кількість токенів "ефіру", збільшивши їхню вартість. Як пояснили Reuters експерти, процедура дуже нагадує "халвінг" біткоїна. За оцінками головного інвестиційного директора Bitwise Asset Management Метта Хугана, EIP-1 599 знизить загальний рівень інфляції ефіру приблизно з 4% до 3% на рік — поки цей показник удвічі менший, ніж у біткоїна.

Як стверджує Морхед, оновлений Ethereum 2.0 скоротить споживання енергії майнерам і зробить альткоїн ще більш привабливим порівняно з неекологічним біткоїном. На ціни позитивно вплине також використання блокчейну в додатках децентралізованого фінансування (DeFi).

Незважаючи на такі успіхи, "ефір" залишається на другій позиції. За даними трекера CoinGecko.com, ринкова капіталізація Ethereum станом на 2 липня склала приблизно $306 млрд, а BTC — $737 млрд. Біткоїн як і раніше є найпопулярнішим засобом заощадження віртуальних грошей, однак Ethereum перетворився на провідну фінансову інфраструктуру і щодня проводить транзакції на суму більше $12 млрд, згідно зі звітом Grayscale.

Глава Pantera Capital прогнозує, що вартість BTC до кінця 2021 року подорожчає до $80- $90 тисяч і перевищить $120 тисяч протягом 2022 року. Популяризація та масове впровадження криптовалюти в повсякденне життя може підвищити курс до $700 тисяч у 2030-х роках.

Ендрю Кіз, керівний партнер DARMA Capital, у коментарі Reuters припустив, що поновлення в серпні та першому кварталі наступного року можуть підвищити ціну "ефіру" в п'ять разів.

Раніше експерти визнали, що Ethereum стане популярнішим біткоїном уже в найближчому майбутньому. Великі перспективи криптовалюти забезпечить високий потенціал використання і платформи для розробки додатків смарт-контрактів.

Писали також про п'ять "молодих" альткоїнів, які стають популярними. Користувачі все частіше звертаються до BNB, EOS, BTT, Solana та Umi, які поки коштують недорого й обіцяють великі перспективи.