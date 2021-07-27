Не біткоїном єдиним: 5 альткоїнів, які стрімко завойовують популярність

Останнім часом інтернет-користувачі все частіше придивляються до BNB, EOS, BTT, Solana та Umi. Чим привабливі ці альтернативні криптовалюти, розповідає Фокус.

Будучи першопрохідцем, біткоїни сьогодні є найдорожчою і відомою криптовалютою, однак у нього є і суперники — альтернативні токени, в сторону яких все частіше дивляться потенційні інвестори. Фокус розповість про п'ять алькоїнів, потенціалу яких вистачить, щоб із часом потіснити BTC на ринку.

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Криптовалюта від Binance — BNB

BNB — це криптовалюта біржі Binance, яка повністю підтримує її екосистему. Її utility-токени можна використовувати для оплати торгових комісій всередині Binance, а також для проведення біржових пропозицій (IEO) на майданчику Binance Launchpad. На офіційному сайті зазначено, що монети приймають як оплату за різні товари і послуги, зокрема на них можна купити смартфон від HTC або тури в різні країни світу.

[ + – ] Криптовалюта від Binance — BNB Фото: bitstat.top

BNB з'явилася в 2017 році й спочатку використовувала блокчейн Ethereum, проте в квітні 2019 року переїхала на власний блокчейн — Binance Chain. Станом на 27 липня 2021 року біржа оцінює власну криптовалюту в $308. У лютому BNB посіла третє місце за капіталізацією після біткоїна та Ethereum, зараз її капіталізація становить приблизно $47,4 млрд.

"Binance постійно скорочуватиме загальну пропозицію BNB, проводячи щоквартальні спалювання, що, зі свого боку, підвищить її вартість. Кількість спалених BNB розраховується виходячи із загального квартального обсягу торгів Binance. Щоквартальне спалювання монет триватиме до тих пір, поки не будуть знищені загалом 100 млн BNB, що становить 50% від загальної пропозиції", — наголошується на сайті біржі.

Переваги BNB:

блокчейн Binance Chain має високу пропускну здатність і масштабованість;

механізм консенсусу Byzantine Fault Tolerance (BFT) забезпечує хороший захист і відмовостійкість;

практично миттєві транзакції, адже блоки створюються менш, ніж за 1 секунду.

Вагомим недоліком аналітики називають лише відсутність децентралізації. Усі повні вузли контролюються адміністрацією проєкту, і стати валідатором стороння людина не може. Токен не можна майнити традиційними способами, проте можна покласти на депозит під відсотки. До того ж, Binance випустила власну дебетову карту, яка діє, як банківська. Вона прив'язана до рахунку на сайті Binance.com — достатньо поповнювати його через додаток Binance Card. Оплачувати покупки можна як BNB, так і біткоїнами.

Експерти дають оптимістичні прогнози щодо майбутнього BNB і, насамперед, тому, що криптовалюта прив'язана до продуктивності біржі Binance, — якщо остання буде користуватися попитом, то і її токен ростиме в ціні.

Миттєві транзакції з криптою EOS

Історія EOS розпочалася 26 червня 2017 року з первинного розміщення монет (ICO). Цей процес тривав до 1 червня 2018 року і став найтривалішим серед усіх криптовалют. Так компанія Block.One зуміла зібрати на блокчейн-проєкт EOS більше $1 млрд. До кінця проведення ICO було випущено майже 700 млн токенів, що складає приблизно 70% від максимальної кількості. При цьому токени виконані за стандартом ERC20, оскільки використовує блокчейн мережі Ethereum.

[ + – ] Коїн EOS

За даними сайту BiDegree, в 2021 році творці EOS виконали свої основні цілі, головною з яких стало створення децентралізованого блокчейна, який буде здатний проводити швидкі та безкоштовні транзакції. Крім того, розробники продовжують створювати децентралізовані додатки (DApp), які можуть здійснювати мільйони транзакцій на секунду — в тисячі разів швидше мережі біткоїна.

Згідно з даними, розміщеними Coindesk, станом на 27 липня вартість EOS склала $3,7. Курс помітно знизився після різкого стрибка, який стався 11 травня — за дві години ціна підвищилася на 36% і склала $12,1. Це сталося після заяви Block.One про запуск власної криптобіржі Bullish до кінця 2021 року. Компанія повідомила, що цей проєкт отримав фінансування в розмірі $10 млрд, при цьому $300 млн надали зовнішні інвестори.

Переваги EOS:

висока масштабованість дозволяє системі підтримувати асинхронність зв'язку та паралельні виконання, а також практично миттєві транзакції;

розробникам доступний широкий набір інструментів, платформа веб-збірки з готовими шаблонами інтерфейсів і безкоштовний додаток.

Майнити токени EOS не можна, але можна отримувати прибуток за обробку транзакцій. Система підтримує алгоритм консенсусу Proof-of-Work (PoW). Його суть полягає в тому, що учасники мережі вибирають 21 валідатор, який створює блоки протягом 24 годин, після чого повноваження передають наступній групі валідаторів. Криптовалютна біржа Binance обмінює EOS на євро та долари США.

Заробіток на торентах разом із Bittorrent

Спеціальний робочий протокол обміну файлами BitTorrent запустив однойменну криптовалюту Bittorrent (BTT) у лютому 2019 року. Службовий токен TRC-10 був створений на блокчейні TRON і підтримує функції популярних децентралізованих протоколів і додатків DApps, таких як BitTorrent Speed, BitTorrent File System і DLive. У період ICO проєкт зібрав майже $7 млрд за 15 хвилин.

[ + – ] Логотип коїна BitTorrent Фото: bittorrent.com

У BTT вельми специфічний спосіб видобутку — токени виплачують тим, хто активно роздає файли через програму μTorrent. Так BitTorrent вирішили заохочувати користувачів і забезпечувати більш високу швидкість скачування. Криптовалюта можна оплатити підвищення пропускної здатності скачування, ліцензійне ПЗ або право проводити онлайн-стрім. Користувачі мають можливість купити цю крипту в численних криптовалютних обмінниках і на біржах, враховуючи Binance.

27 липня Coindesk показав курс BTT на рівні $0,002. Пікової вартості він досягав 6 квітня 2021 року — $0,01, що дозволило посісти 11-е місце в списку найдорожчих криптовалют. З тих пір BTT подешевшав приблизно на 80%, унаслідок цього його загальна ринкова капіталізація перевищила $1,8 млрд. У загальному рейтингу криптовалют альткоїн посідає 49-е місце. Зберігати маркери можна на будь-якому гаманці, що підтримує протокол TRX.

Переваги BTT:

поліпшення функціоналу програм, що працюють на BitTorrent;

узагальнений підхід, який спрощує впровадження нового функціоналу для розробників;

заохочення роздачі завантажених файлів;

відсутність комісії.

Експерти зазначають, що BitTorrent не може гарантувати прискорення мережі за рахунок BTT, до того ж колишній співробітник Саймон Пірс заявив, що блокчейну не вистачає технічної потужності для реалізації планів — необхідна пропускна здатність приблизно 500-1 000 транзакцій на секунду, інакше мережа ризикує зависнути. Працівники не довіряють новому керівництву й масово звільнилися після того, як Tron купив компанію. До того ж, Tron і BitTorrent зберігають до 40% емісії, що може привести до спекуляцій.

Solana — криптовалюта для гіків

Проєкт Solana заснований на базі NFT-протокол Burnt.Finance у 2017 році командою із Сан-Франциско, а перший тестовий запуск відбувся в 2018 році. Розробники позиціонують свою мережу як "публічну операційну систему, в якій може брати участь кожен". Поки Solana працює в тестовому режимі та забезпечує роботу декількох DeFi-проєктів. Її блокчейн призначений для підтримки масштабованих децентралізованих додатків (DApps).

[ + – ] Коїн Solana Фото: Binance Academy

За даними Coinmarketcap, вартість монети SOL із початку 2021 року зросла на 2 955% (з $1,8 до $55 у травні цього року). Зараз криптовалюта знаходиться на 15-му місці рейтингу з вартістю $28,46. Вузли, що враховують транзакції в блок у мережі блокчейна (ноди) отримують винагороду за обробку транзакцій в утиліті-токені SOL і, на відміну від інших PoS-чейнів, у нього немає обмежень у вигляді мінімальної кількості монет, необхідних для створення ноди.

Переваги Solana:

токен SOL також можна стейкати, щоб підтримувати безпеку мережі й отримувати як винагороду частку від інфляції;

розробники Solana налагодили кросчейн-міст з Ethereum, який дозволяє переводити активи між двома блокчейнами;

одним із нововведень блокчейна називають архіватори, що розподіляють зберігання даних та оптимізацію запису транзакцій через Cloudbreak.

В основі Solana лежить блокчейн першого рівня без сайдчейнів або парачейнів. Як заявили в Solana Foundation, поточна пропускна здатність мережі становить 60 тис. транзакцій на секунду, але її планують збільшити до 710 тис. транзакцій на секунду. Такі показники забезпечують алгоритм Proof of History (PoH) і протоколи передавання даних Gulfstream і Turbine.

UMI

Криптовалюта UMI (Universal Money Instrument) з'явилася в 2020 році й одразу ж пообіцяла швидкість транзакцій в 300 разів більше біткоїна — до 4 369 транзакцій на секунду. Блокчейн працює на алгоритмі Proof of Authority (PoA), тому блоки для відправлення створюють не майнери, а вузли-ноди, які працюють за суворими стандартами.

[ + – ] Криптовалюта UMI Фото: Скриншот

Переваги UMI:

UMI використовує технологію стейкінга на основі смарт-контрактів: вам платять за те, що ви зберігаєте токени на своєму гаманці;

відсотки за стейкінг-програмою не обмежуються терміном від місяця, а "нараховуються щосекунди".

Сервіси CoinMarketCap і Coindesk не наводять дані про вартість криптовалюти, однак на сайті CoinPaprika UMI оцінюють в $0,38. Придбати токени можна на P2P-платформі SIGEN.Pro за біткоїни, Ethereum, лайткоїни, PRIZM, BIP.

Аналітикиня сайту vc.ru Кароліна Кудріна з'ясувала, що UMI співпрацює з проєктом "Рой Клуб", який також інтегрував криптовалюту PRIZM. У службі підтримки заявили, що "Рой Клуб" став першою стейкінг-структурою в співтоваристві криптовалюти UMI. При цьому на форумі Bitcointalk кілька користувачів звинуватили організацію в шахрайстві. В одній з тем команда UMI прокоментувала:

"Криптовалюта UMI створена так, що їй не можуть загрожувати ніякі шахраї в принципі. Монети навіть під час стейкінгу залишаються на вашому гаманці й ніхто, враховуючи керівництво структур, не має доступу до них".

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