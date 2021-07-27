Не биткоином единым: 5 альткоинов, которые стремительно завоевывают популярность

В последнее время интернет-пользователи все чаще присматриваются к BNB, EOS, BTT, Solana и Umi. Чем привлекательны эти альтернативные криптовалюты, рассказывает Фокус.

Будучи первопроходцем, биткоин сегодня является самой дорогой и известной криптовалютой, однако у него есть и соперники — альтернативные токены, в сторону которых все чаще смотрят потенциальные инвесторы. Фокус расскажет о пяти алькоинах, потенциала которых хватит, чтобы со временем потеснить BTC на рынке.

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Криптовалюта от Binance — BNB

BNB — это криптовалюта биржи Binance, которая полностью поддерживает ее экосистему. Ее utility-токены можно использовать для оплаты торговых комиссий внутри Binance, а также при проведении биржевых предложений (IEO) на площадке Binance Launchpad. На официальном сайте указано, что монеты принимают в качестве оплаты за различные товары и услуги, в частности на них можно купить смартфон от HTC или туры в разные страны мира.

[ + – ] Криптовалюта от Binance — BNB Фото: bitstat.top

BNB появилась в 2017 году и изначально использовала блокчейн Ethereum, однако в апреле 2019 года переехала на собственный блокчейн — Binance Chain. По состоянию на 27 июля 2021 года биржа оценивает собственную криптовалюту в $308. В феврале BNB заняла третье место по капитализации после биткоина и Ethereum, сейчас ее капитализация составляет около $47,4 млрд.

"Binance будет постоянно сокращать общее предложение BNB, проводя ежеквартальные сжигания, что, в свою очередь, повысит ее стоимость. Количество сожженных BNB рассчитывается исходя из общего квартального объема торгов Binance. Ежеквартальное сжигание монет будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожено в общей сложности 100 млн BNB, что составляет 50% от общего предложения", — отмечается на сайте биржи.

Преимущества BNB:

блокчейн Binance Chain обладает высокой пропускной способностью и масштабируемостью;

механизм консенсуса Byzantine Fault Tolerance (BFT) обеспечивает хорошую защиту и отказоустойчивость;

практически мгновенные транзакции, ведь блоки создаются менее, чем за 1 секунду.

Весомым недостатком аналитики называют лишь отсутствие децентрализации. Все полные узлы контролируются администрацией проекта, и стать валидатором посторонний человек не может. Токен нельзя майнить традиционными способами, зато можно положить на депозит под проценты. Вдобавок, Binance выпустила собственную дебетовую карту, которая действует, как банковская. Она привязана к счету на сайте Binance.com — достаточно пополнять его через приложение Binance Card. Оплачивать покупки можно как BNB, так и биткоинами.

Эксперты дают оптимистичные прогнозы касательно будущего BNB и, в первую очередь, потому, что криптовалюта привязана к производительности биржи Binance, — если последняя будет пользоваться спросом, то и ее токен будет расти в цене.

Мгновенные транзакции с криптой EOS

История EOS началась 26 июня 2017 года с первичного размещения монет (ICO). Этот процесс продлился до 1 июня 2018 года и стал самым длительным среди всех криптовалют. Таким образом компания Block.One сумела собрать на блокчейн-проект EOS более $1 млрд. К концу проведения ICO было выпущено около 700 млн токенов, что составляет порядка 70% от максимального количества. При этом токены выполнены по стандарту ERC20, так как использует блокчейн сети Ethereum.

[ + – ] Коин EOS

По данным сайта BiDegree, в 2021 году создатели EOS выполнили свои основные цели, главной из которых стало создание децентрализованного блокчейна, который будет способен проводить быстрые и бесплатные транзакции. Кроме того, разработчики продолжают создавать децентрализованные приложения (DApp), которые могут осуществлять миллионы транзакций в секунду — в тысячи раз быстрее сети биткоина.

Согласно данным, размещенным Coindesk, по состоянию на 27 июля стоимость EOS составила $3,7. Курс заметно снизился после резкого скачка, который произошел 11 мая — за два часа цена повысилась на 36% и составила $12,1. Это произошло после заявления Block.One о запуске собственной криптобиржи Bullish до конца 2021 года. Компания сообщила, что этот проект получил финансирование в размере $10 млрд, при этом $300 млн предоставили внешние инвесторы.

Преимущества EOS:

высокая масштабируемость позволяет системе поддерживать асинхронность связи и параллельные выполнения, а также практически мгновенные транзакции;

разработчикам доступен широкий набор инструментов, платформа веб-сборки с готовыми шаблонами интерфейсов и бесплатное приложение.

Майнить токены EOS нельзя, но можно получать прибыль за обработку транзакций. Система поддерживает алгоритм консенсуса Proof-of-Work (PoW). Его суть заключается в том, что участники сети выбирают 21 валидатора, который создает блоки в течение 24 часов, после чего полномочия передают следующей группе валидаторов. Криптовалютная биржа Binance обменивает EOS на евро и доллары США.

Заработок на торрентах вместе с Bittorrent

Одноранговый протокол обмена файлами BitTorrent запустил одноименную криптовалюту Bittorrent (BTT) в феврале 2019 года. Служебный токен TRC-10 был создан на блокчейне TRON и поддерживает функции популярных децентрализованных протоколов и приложений DApps, таких как BitTorrent Speed, BitTorrent File System и DLive. В период ICO проект собрал почти $7 млрд за 15 минут.

[ + – ] Логотип коина BitTorrent Фото: bittorrent.com

У BTT весьма специфический способ добычи – токены выплачивают тем, кто активно раздает файлы через программу μTorrent. Таким образом BitTorrent решили поощрять пользователей и обеспечивать более высокую скорость скачивания. Криптовалютой можно оплатить повышение пропускной способности скачивания, лицензионное ПО или право проводить онлайн-стримы. Пользователи имеют возможность купить эту крипту в многочисленных криптовалютных обменниках и на биржах, включая Binance.

27 июля Coindesk показал курс BTT на уровне $0,002. Пиковой стоимости он достигал 6 апреля 2021 года – $0,01, что позволило занять 11-е место в списке самых дорогих криптовалют. С тех пор BTT подешевел примерно 80%, в результате его общая рыночная капитализация превысила $1,8 млрд. В общем рейтинге криптовалют альткоин занимает 49-е место. Хранить токены можно на любом кошельке, поддерживающем протокол TRX.

Преимущества BTT:

улучшение функционала программ, работающих на BitTorrent;

обобщенный подход, упрощающий внедрение нового функционала для разработчиков;

поощрение раздачи скачанных файлов;

отсутствие комиссии.

Эксперты отмечают, что BitTorrent не может гарантировать ускорение сети за счет BTT, к тому же бывший сотрудник Саймон Пирс заявил, что блокчейну не хватает технической мощности для реализации планов — необходима пропускная способность около 500-1000 транзакций в секунду, иначе сеть рискует зависнуть. Работники не доверяют новому руководству и массово уволились после того, как Tron купил компанию. К тому же, Tron и BitTorrent сохраняют до 40% эмиссии, что может привести к спекуляциям.

Solana — криптовалюта для гиков

Проект Solana основан на базе NFT-протокол Burnt.Finance в 2017 году командой из Сан-Франциско, а первый тестовый запуск произошел в 2018 году. Разработчики позиционируют свою сеть как "публичную операционную систему, в которой может участвовать каждый". Пока Solana работает в тестовом режиме и обеспечивает работу нескольких DeFi-проектов. Ее блокчейн предназначен для поддержки масштабируемых децентрализованных приложений (DApps).

[ + – ] Коин Solana Фото: Binance Academy

По данным Coinmarketcap, стоимость монеты SOL с начала 2021 года выросла на 2955% (с $1,8 до $55 в мае этого года). Сейчас криптовалюта находится на 15-м месте рейтинга со стоимостью в $28,46. Узлы, включающие транзакции в блок в сети блокчейна (ноды) получают вознаграждение за обработку транзакций в утилити-токене SOL и, в отличии от других PoS-чейнов, у него нет ограничений в виде минимального количества монет, необходимых для создания ноды.

Преимущества Solana:

токен SOL также можно стейкать, чтобы поддерживать безопасность сети и получать в качестве вознаграждения долю от инфляции;

разработчики Solana наладили кроссчейн-мост с Ethereum, который позволяет переводить активы между двумя блокчейнами;

одним из новшеств блокчейна называют архиваторы, распределяющие хранение данных и оптимизацию записи транзакций через Cloudbreak.

В основе Solana лежит блокчейн первого уровня без сайдчейнов или парачейнов. Как заявили в Solana Foundation, текущая пропускная способность сети составляет 60 тыс. транзакций в секунду, но ее планируют увеличить до 710 тыс. транзакций в секунду. Такие показатели обеспечивают алгоритм Proof of History (PoH) и протоколы передачи данных Gulfstream и Turbine.

UMI

Криптовалюта UMI (Universal Money Instrument) появилась в 2020 году и сразу же пообещала скорость транзакций в 300 раз больше биткоина — до 4369 транзакций в секунду. Блокчейн работает на алгоритме Proof of Authority (PoA), поэтому блоки для отправки создают не майнеры, а узлы-ноды, работающие по строгим стандартам.

[ + – ] Криптовалюта UMI Фото: Скриншот

Преимущества UMI:

UMI использует технологию стейкинга на основе смарт-контрактов: вам платят за то, что вы храните токены на своем кошельке;

проценты по стейкинг-программе не ограничиваются сроком от месяца, а "начисляются каждую секунду".

Сервисы CoinMarketCap и Coindesk не приводят данные о стоимости криптовалюты, однако на сайте CoinPaprika UMI оценивают в $0,38. Приобрести токены можно на P2P-платформе SIGEN.Pro за биткоины, Ethereum, лайткоины, PRIZM, BIP.

Аналитик сайта vc.ru Каролина Кудрина выяснила, что UMI сотрудничает с проектом "Рой Клуб", который также интегрировал криптовалюты PRIZM. В службе поддержки заявили, что "Рой Клуб" стал первой стейкинг-структурой в сообществе криптовалюты UMI. При этом на форуме Bitcointalk несколько пользователей обвинили организацию в мошенничестве. В одной из тем команда UMI прокомментировала:

"Криптовалюта UMI создана таким образом, что ей не могут угрожать никакие мошенники в принципе. Монеты даже во время стейкинга остаются на вашем кошельке и никто, включая руководство структур, не имеет доступа к ним".

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