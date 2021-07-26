(Бес)полезная чушь: чем опасна мемная крипта и кто зарабатывает на ней реальные деньги

Новый вид интернет-мошенничества набирает обороты: в соцсетях все чаще появляется реклама мемных коинов при участии знаменитостей. Знают ли они, что втягивают людей в аферу и сами втянуты в нее? Разбирался Фокус.

Инфлюенсеров часто обвиняют в разного рода мошенничестве: продажа гайдов, марафонов, курсов, которые, на деле оказываются либо пустой болтовней, либо цитированием первых строк из выдачи Google по запросу на какую-либо тему. А недавно американские журналисты обратили внимание на то, что знаменитости типа Ким Кардашьян рекламируют мемную криптовалюту. И это становится трендом. Они составили целый список влиятельных в Сети людей, которые вдруг бросились нахваливать шиткоины. Давайте разберемся, стоит ли вкладываться в цифровые деньги, созданные шутки ради?

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Что такое мемные криптовалюты и почему не стоит их приобретать

Если вы посетите форумы на Discord, Reddit и Telegram, вы убедитесь в том, что каждую неделю запускаются десятки новых криптовалют. А в последние несколько месяцев "звездные" блогеры в Twitter и YouTube весьма активно продвигают крипто-новинки.

Начнем с того, что такое альткоины — альтернативные коины. Альткоины появились, как альтернатива Биткоину. Их целью было преодолеть все технические ограничения, которые имеет BTC. И в некотором смысле это удалось сделать. Майнинг альткоинов, как правило, проще и дешевле. Транзакции проходят быстрее, а анонимность обеспечивается лучше, чем предлагает "биток". Также альтернативные криптовалюты имеют расширенный функционал: к примеру, они предполагают создание смарт-контрактов, в отличие от самой популярной криптовалюты.

На волне популярности альткоинов стали появляться мемные криптовалюты (их еще называют шиткоинами), созданные забавы ради и не несущие никакой ценности. Самой популярной из них стала Dogecoin, которую распиарил Илон Маск. А недавно был анонсирован "самый бесполезный токен" — Useless Token. Его создатели хайпуют именно на бесполезности, заявляя, что смогут, при этом, сделать вас богатыми.

[ + – ] Схема "обогащения" при помощи Useless Token

Повышать стоимость своего никому не нужного токена они собираются так, как изображено на схеме выше. На словах поясним: компания Useless Crypto LLC (зарегистрирована недавно в штате Юта, США) надеется продать достаточное количество шапок, кружек и свитеров с надписью "Useless", чтобы выкупить коины у держателей и уничтожить их, и таким образом повысить их стоимость.

Как работают мошенники на рынке альткоинов

Криптокритики считают едва ли не все альткоины "бесполезными". "Давайте проясним, — это абсолютно бесполезная чушь", — заявил критик криптовалют, автор книги "Нападение 50-футового блокчейна" Дэвид Джерард в комментарии изданию mashable.com. "Вы всегда слышите о их пользе только от людей, которые выиграли, приобретая их, и никогда ничего не слышите от людей, которые проиграли. Если вы купите такой коин, ваши деньги попросту исчезнут, и, возможно, вы сможете вернуть их, если снова купите мем-коины и перепродадите их кому-то еще, что и происходит с криптовалютами в целом".

Джерард говорит, что как только появились первые альткоины (это было в 2011 году), тут же активизировались аферисты. И первой стала афера, которую провернули благодаря IXcoin, запущенному в августе 2011-го. Разработчик исчез менее чем через месяц после ее запуска, обналичив вклады доверчивых инвесторов. И до сих пор создатели шиткоинов используют определенные схемы, заставляющие каждого почувствовать себя крупным игроком. Об этом рассказала Мари Спрингер, профессор кафедры госуправления в колледже Джона Джея, автор книги "Политика схем Понци".

"Схема, к которой часто прибегают создатели альткоинов, называется "накачкой и сбросом" (англ. Pump-and-Dump, — ред.), — заявила она. — "Также используют и схему Понци (финансовую пирамиду), и обе эти схемы одновременно".

Pump-and-Dump работает достаточно просто: цена крипты поднимается при помощи рекомендаций, основанных на ложных, вводящих в заблуждение или сильно преувеличенных заявлениях. Благодаря этому вокруг коинов создается шумиха, в результате чего их стоимость растет. Затем разработчики обналичивают вклады и исчезают в неизвестном направлении — накачали пузырь и лопнули его. Понятно, что эта практика является незаконной. Ну, а как работает финансовая пирамида, все мы знаем на примере печально известного "МММ".

Поэтому, когда мемные криптовалюты продвигаются влиятельными лицами в социальных сетях, — это не более чем мошенничество.

Кто и как зарабатывает на шиткоинах

Зарабатывают на шиткоинах не только создатели, но и те, кто их рекламирует. Давайте проследим, как определенные альткойны проходят путь от одной из сотен монет, размещаемых ежемесячно на сабреддите, до рекламируемой влиятельным человеком на многомиллионную аудиторию.

Можно предположить, что знаменитости, увлекшись криптой, рыскают по форумам Reddit в поиске интересных проектов. Но это вряд ли. За рекламу мем коинов им платят разработчики. YouTube-блогер, ведущий новостного канала Def Noodles Деннис Фейтоса стал одним из первых, кто начал разоблачать крипто-инфлюенсеров. По его словам, как только появился тренд на мемные коины, многие знаменитости буквально в течение двух недель начали оголтело их расхваливать в своих блогах. Это не могло не вызвать подозрений.

Коди Ко, популярный YouTube-блогер рассказал своей 5-миллионной аудитории, как разработчики шиткоинов обманывают простых людей при помощи знаменитостей.

Ютуберы, ведущие популярного канала The Nelk Boys, рассказали, что в последнее время к ним довольно часто обращались с предложениями прорекламировать различные альткойны. Они раскрыли схему, по которой действуют разработчики: связываются с инфлюенсерами через пиарщиков и предлагают бартер — определенное количество мем-коинов в обмен на продвижение. Те рады стараться: "накачивают" крипту, резко продают, на чем и зарабатывают, потом коины обваливаются ниже первоначальной стоимости, в результате чего все остальные инвесторы просто теряют свои деньги.

Адин Росс, популярный стример на Twitch, получил большой гонорар от создателей Milf Token за продвижение. Однако во время эфира он посмеялся над своими "рекламодателями", назвав их токены "гребанной криптовалютой" и дав понять своим зрителям, что вкладываться в них не стоит. Тем не менее, разработчики сделали репост. Видимо, их устроила антиреклама.

[ + – ] Адин Росс "антирекламирует" сомнительную крипту

Некогда популярный влогер Сэм Пеппер, обвиненный в сексуальных домогательствах, участвовал в мошеннической схеме по накачке MoonPug Token. Он рекламировал альткоин, его богатые друзья инвестировали в крипту, когда она стоила копейки. После накачки произошел сброс: разработчики забрали деньги и исчезли, оставив всех с носом. Пеппер извинился и попытался объяснить, что случилось. Он пообещал раздать свои токены MoonPug и помочь пострадавшим держателям. С тех пор он больше не вспоминал о MoonPug, и теперь это — очередной мертвый проект.

Как работают новые мошеннические схемы с альткоинами

Сейчас появился новый тренд — придавать какое-то важное значение мемным валютам. И люди снова "ведутся", и снова вкладываются в, по сути, бесполезные токены. Вот пара недавних примеров.

Киберспортсмены из команды FaZe Clan рекламировали токены с красноречивым названием Save The Kids. На самом деле, компания-разработчик решила сыграть на чувствах будущих холдеров, придумав название, ассоциирующееся с международной организации Save the Children, которая занимается защитой прав детей. Создатели обещали, что 3% с покупки каждого токена пойдут на поддержание пула ликвидности, производство новых валют и, конечно, на благотворительность. Но этого всего не случилось. После начала торгов цена за токен увеличилась на 500%, затем резко упала ниже начальной стоимости на фоне массовых продаж этой криптовалюты киберспортсменами FaZe Clan, которые владели большей ее частью до релиза (получили на бартерной основе). Разоблачил схему блогер под ником Coffeezilla и теперь ему грозят судом, но не создатели крипты, а киберспортсмены.

Блогер Tana Mongeau в своем Instagram запостила сказочную сториз о том, что вложения в мем-коин Titscoin, якобы созданный для помощи в борьбе с раком молочной железы, превзошли все ожидания: она приобрела Rolls Royce. Tana призвала подписчиц "получить такой же". И снова манипуляция чистой воды: во-первых, где доказательства, что на авто блогер заработала именно благодаря Titscoin (и что это вообще ее авто)? Во-вторых, это была все та же классическая схема Pump-and-Dump. В день выхода рекламной сториз криптовалюта показала кратковременный всплеск, однако потом рухнула ниже начальной стоимости: если бы тогда вы вложили $100, то у вас сегодня на счету было бы всего-то $2,5. И никакого Rolls Royce.

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