Биткоин в помощь. Спасет ли крипта вас от бедности, а финсистему Украины от отмывания грязных денег

Самая первая и самая популярная криптовалюта — биткоин — переживает головокружительные взлеты и падения: в ночь с 25 на 26 июля ее стоимость взлетела на $6 тыс. — с $34 тыс. до почти $40 тыс. Что произойдет с криптой в ближайшие дни?

Сегодня — только и разговоров, что о криптоактивах. Их скупают миллиардеры и разного масштаба компании, обыватели вкладываются в видеокарты для майнинга и обучаются трейдингу, государства потихоньку вводят электронные национальные валюты в оборот, а нардепы Украины декларируют BTC на сумму в 75 млрд грн. А тем временем самая первая и самая популярная криптовалюта — биткоин — переживает головокружительные взлеты и падения: в ночь с 25 на 26 июля ее стоимость взлетела на $6 тыс. — с $34 тыс. до почти $40 тыс. Что произойдет с криптой в ближайшие дни, тотальный обвал или снова головокружительный подъем?

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Криптовалюта — это не валюта

Валюты, которые выпускают государства, называют фиатными. Биткоин к ним не относится, поскольку не выполняет ни одной из функций фиатных валют.

Биткоин — это НЕ:

мера стоимости , когда разнородные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены (коэффициента обмена, стоимости этих товаров, выраженных в количестве денег);

, когда разнородные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены (коэффициента обмена, стоимости этих товаров, выраженных в количестве денег); средство обращения , когда деньги используются в качестве посредника в обращении товаров, благодаря чему производитель может, например, продать свой товар сегодня, а закупить сырьё через месяц;

, когда деньги используются в качестве посредника в обращении товаров, благодаря чему производитель может, например, продать свой товар сегодня, а закупить сырьё через месяц; средство платежа.

Использовать биткоин как средство платежа, в принципе, возможно, но только при соблюдении двух условий: ценовой стабилизации и прогнозируемой стоимости на длительном горизонте.

Важно

В шаге от цифровой диктатуры. Что опаснее — преступность или незаконные методы борьбы с нею?

Приведем пример: автомобиль Tesla стоит $50 тыс. и биткоин стоит $50 тыс. Продавец готов продать машину за 1 биткоин. Если на следующий день цена BTC упадет до $43 тыс., то продавец получит убыток и будет вынужден ждать, пока цена восстановится. И наоборот, если цена Биткоина вырастет до $60 тыс., покупатель будет разочарован, поскольку он переплатит за машину $10 тыс.

"Криптовалюты не являются единой системой платежа, поэтому получатель биткоина будет стараться как можно быстрее конвертировать его валюту (в доллар, например), чтобы уйти от ценовых рисков и в дальнейшем использовать полученные доллары в других торговых цепочках", — объясняет руководитель аналитического департамента ГК "Форекс Клуб" Андрей Шевчишин.

[ + – ] Покупая Tesla за "биток", можно прогадать Фото: criptonoticias.com

Стоит ли запасаться биткоинами?

Прежде чем принимать решение о покупке диджитал-активов, нужно понимать, в чем их ценность.

"Что делать с ВТС? То же, что и с золотом: купить и держать. Потому что биткоин, как и золото, — конечен (алгоритм строго ограничивает количество BTC в 21 млн монет). Также стоит учитывать высокие колебания цен на золото и на биткоин, которые могут достигать более 10% в сутки. Этот фактор также способствует тому, чтобы биткоин, как и золото, использовали для накопления, а не в торговых операциях", — поясняет Шевчишин.

Почему биткоин показал стремительный рост, а потом рухнул?

Резкое падение в апреле, а затем и в мае, когда стоимость биткоина опустилась ниже $35 тыс., некоторые эксперты рынка связывают с так называемой коррекцией, когда курс валют (в данном случае криптовалют) меняется в сторону, обратную тренду. То есть, если был тренд роста, то в условиях коррекции вы будете наблюдать спад. Такое явление чаще всего возникает из-за чрезмерной перекупаемости или перепродажи.

На обвал повлияли и два внешних фактора, которые не стоит сбрасывать со счетов: это Илон Маск, заявивший, что больше не будет продавать свои электрокары за BTC, а также власти КНР, запретившие майнинг и операции с криптовалютами на территории страны.

Некоторые западные аналитики предсказывают рост биткоина в течение лета до $45-47 тыс., если удастся преодолеть порог в $36 тыс. Как поясняет Андрей Блинов, экономист, бывший координатор Экспертной платформы НБУ, это вполне может произойти: "Биткоин построен по принципу убывающей геометрической прогрессии премирования за каждый намайненный новый блок. Чем ближе майнеры будут к созданию 21-миллионного биткоина, тем выше будет себестоимость его добычи. По законам математики, себестоимость будет стремиться к бесконечности, следовательно, цена за BTC тоже будет стремиться к бесконечности".

На момент написания материала криптовалюта держалась на отметке $38,2 тыс., но от падения она не застрахована. Некоторые специалисты говорят, что если BTC не удержится на пороге в $36 тыс. и не будет уверенно расти в течение ближайших недель, то цена вновь упадет до $24 тыс.

[ + – ] Спрос рождает предложение, однако предложение биткоина ограничено Фото: Криптовалюта.Tech

Риски, о которых не любят говорить инвесторы

Риск первый. Отсутствие глобального соглашения о том, как относиться к криптоактивам, уже само по себе является риском. Эксперты полагают, что нивелировать его могла бы международная конвенция, дающая единую оценку природе криптовалют, а также принятие мер по недопущению избежания налогообложения и финансирования терроризма при помощи блокчейн-инструментов.

"Рано или поздно ведущие государства G20 начнут действовать в этом направлении, осознавая риск утраты монополии на выпуск и управление финсредствами. Уже сегодня центральные банки проводят практическое изучение цифровых валют", — рассказал Андрей Блинов.

Риск второй. Возможность взлома, пусть даже теоретическую, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Сергей Базанов, эксперт рынка блокчейна и криптовалют, автор книги "Биткоин для всех", поясняет: "Так называемая "атака 51%", вследствие которой у хакера окажется 51% вычислительной мощности всей системы блокчейн и он сможет единолично контролировать все операции, лишив ее децентрализации, обойдется недешево — на закупку необходимого оборудования нужно будет потратить около $30 млрд, плюс оплатить электроэнергию — более $20 млн в сутки. Кроме того, нужно еще создать соответствующую инфраструктуру, включая энергетическую". Выходит очень дорого, но… не нереально.

И третий риск — попасться в руки мошенникам. Недавно один пользователь потерял BTС на сумму 500 тыс. долларов, переведя их на фейковый аккаунт Илона Маска, который сулил 2 BTC по цене одного. Другой юзер лишился биткоинов на сумму 700 тыс. долларов, скачав фейковый криптокошелек. А еще были случаи хакерских атак на биржи, организации псевдобирж, обмана майнеров аферистами, обещающими доставить лучшее оборудование по предзаказу (люди платили половину суммы авансом и в итоге ничего не получали). Да и о банкротстве турецких криптобирж Thodex и Vebitcoin, владельцы которых обвиняются в мошенничестве, вы наверняка наслышаны.

[ + – ] Инвесторы и трейдеры винят Илона в обвалах "цифрового золота" Фото: РБК

При чем тут Илон Маск?

Как известно, выпуск новых биткоинов децентрализован, т.е. не зависит от какого-либо регулирующего органа. Однако есть один бизнесмен, способный влиять не только на котировки "битка", но и других криптовалют. И это Илон Маск. Инвесторы и трейдеры винят Илона в обвалах "цифрового золота" и рекламировании мемных коинов. Однако корень проблемы не в дерзости Маска, а в самой криптовалюте, существующей вне экономики, которая, по идее, должна была бы оплачивать все расходы крипты.

Сейчас расходы на электроэнергию, доступ к интернету, оборудование, поддержку блокчейна и пр. оплачиваются из карманов майнеров. В итоге они попадают в ситуацию, которую принято называть negative carry ("отрицательный перенос"), когда стоимость создания крипты превышает доход от ее продажи. Когда это происходит, мы наблюдаем обвал, когда удается этого избежать, — наблюдаем рост. Если бы плата за транзакции хотя бы частично "гасила" траты майнеров, таких скачков можно было избежать. Но этого не происходит, поэтому биткоин находится в постоянно нестабильном состоянии. А Маск лишь пытался поместить биткоин "в экономику", но отказался от этой затеи, заявив, что передумал принимать Bitcoin в качестве оплаты за электрокары Tesla.

Ты на чьей стороне, биткоин?

Сегодня дискуссия №1 в нашей стране посвящена законопроектам о криптоактивах: "Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов, касающихся налогообложения операций с криптоактивамы" (№2461) и "Закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" (№2179). Эксперты спорят о том, кто должен выступать регулятором, может ли блокчейн в принципе использоваться для отмывания денег и следует ли увеличить налоговую ставку с предлагаемых законотворцами 5% до 20%.

Некоторые считают, что проводить в блокчейне операции с нелегальными деньгами невозможно, потому что данный протокол полностью прозрачен, мол, там можно посмотреть адрес любой из криптовалют и отследить все операции. Однако не стоит забывать, что собственники адресов не указаны. Это сохраняет анонимность, но не способствует прозрачности. Способ проверить, принадлежит ли конкретный адрес конкретному человеку, можно, попросив его подписать транзакции с того адреса, по которому хранится его биткоин. Если он не сможет этого сделать, значит, предоставил недостоверные данные.

Попросить-то можно, но а что делать, если он откажется? Выход тут один — урегулировать процесс проверки на законодательном уровне. То есть обязать, к примеру, украинских нардепов, задекларировавших BTC на сумму 75 млрд грн, показать, каким образом биткоины попали в их распоряжение — намайнили они их или купили? Но законопроект о криптоактивах не обязывает граждан объяснять, откуда они взяли криптовалюты. В итоге они смогут отбелить любые деньги, сказав, что купили ICO за один цент, а потом он подорожал в миллиард раз и таким образом они "заработали состояние".

Также криптовалюты нередко используются для купли-продажи нелегальных товаров в Даркнете, где существуют так называемые Dark Net Marketplaces. Спецслужбам удается их обнаруживать и закрывать, однако тут же появляются новые. А благодаря децентрализованности блокчейна, анонимности и возможности проводить сделки между кошельками клиента и продавца напрямую, поймать за руку преступников крайне сложно.

[ + – ] Законопроект не обязывает объяснять, откуда у чиновников биткоины — и это неправильно Фото: unsplash.com

Есть ли выход?

Роман Сульжик, бывший трейдер JP Morgan и Deutsche Bank, говорит, что только банковская система способна эффективно защитить финсистему государства от загрязнения. Но и от мутноватых блокчейна и "битка" тоже никуда не деться. Выход — усиление регулирования в сфере криптоактивов, повышение предлагаемой законодателями ставки с 5% до 20% и регулирование криптоактивов либо НБУ, либо Комиссией по ценным бумагам, но не Минцифры.

Если лицензии банкам и другим финпосредникам будет выдавать Минцифры, то, как полагает комментатор, это автоматически приведет к снижению требований к лицензиатам. И тогда любая компания, имеющая минимальный уставной капитал, сможет любому чиновнику "нарисовать" справку, подтверждающую, что он наторговал 10 млн долларов при помощи криптовалют — и это будет приниматься налоговой службой. Такая ситуация создает в стране серьезный регуляторный арбитраж (регуляторный арбитраж — способ извлечь прибыль из разницы в регулировании разных юрисдикций, в разных странах или внутри одной страны, когда одно и тоже физ- или юрлицо может действовать в разных нормативных пространствах и выбирать, где лучше. — Ред.), поэтому не стоит снижать порог для регулирования.

"Законодатели хотят создать инновационное поле. Пусть создают! Но для вещей, которые не касаются налогов и отмывания денег. Минцифры может выдавать лицензии, разрешающие ведение реестров, но если речь идет о финсистеме, то лицензирование от этого министерства может привести к росту черного рынка документов", — резюмирует Сульжик.