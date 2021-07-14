Домайнились: в Китае полностью искоренили добычу биткоина

Провинция Аньхой, которая была последним пристанищем майнеров, объявила о полном запрете добычи BTC и других криптовалют.

Власти КНР добились полного запрета добычи диджитальных валют. Недавно чиновники из провинции Аньхой, которая находится на востоке страны, заявили о полном запрете майнинга.

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Об этом сообщает reuters.com.

По словам руководства, добычу биткоинов и других криптовалют в Аньхое следует прекратить из-за "острой нехватки электроэнергии".

Согласно сообщению китайского медиа Hefei Media Group, в ближайшие дни на территории провинции будет свернута работа всех майнинговых ферм. В публикации делается акцент на том, что эти меры принимаются с целью сократить энергопотребление. Китайские журналисты сообщают, что через три года потребность в электроэнергии в провинции Аньхой увеличится и достигнет показателя в 73,14 млн кВт·ч, а на сегодняшний день провинция способна обеспечить 48,4 млн кВт·ч. СМИ сетует на то, что если не запретить майнинг, то достичь желаемых 73,14 млн кВт·ч к 2024 году будет проблематично, из-за чего неизбежен энергетический кризис. Еще сообщается, что в этой провинции пересмотрят тарифы на электроэнергию с тем, чтобы "обеспечить более экономное использование электричества".

Напомним, что в июне этого года в провинции Сычуань на юго-западе страны — одной из крупнейших в КНР баз по добыче криптовалюты — по распоряжению местных властей были закрыты несколько крупных ферм. В северном и юго-западном регионах страны также свернута добыча BTC и других цифровых валют. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе, автономный район Внутренняя Монголия на севере и провинция Юньнань на юго-западе страны объявили об ограничениях работы криптодобывающих компаний.

Детальнее о том, почему власти КНР решили бороться с добычей биткоина, мы рассказывали в нашем материале Враг государства: почему Китай ополчился на биткоин, и что ждет криптовалюту в будущем.