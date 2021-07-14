Домайнилися: в Китаї повністю викорінили видобуток біткоїна

Провінція Аньхой, яка була останнім притулком майнерів, оголосила про повну заборону видобутку BTC та інших криптовалют.

Влада КНР досягли повної заборони видобутку діджитальних валют. Нещодавно чиновники з провінції Аньхой, яка знаходиться на сході країни, заявили про повну заборону майнінгу.

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Про це повідомляє видання reuters.com.

За словами керівництва, видобуток біткоїнів та інших криптовалюта в Аньхоє слід припинити через "гострий брак електроенергії".

Згідно з повідомленням китайського медіа Hefei Media Group, найближчими днями на території провінції буде згорнута робота всіх майнінгових ферм. У публікації наголошується на тому, що ці заходи вживаються з метою скоротити енергоспоживання. Китайські журналісти повідомляють, що через три роки потреба в електроенергії в провінції Аньхой збільшиться і досягне показника 73,14 млн кВт год, а на сьогодні провінція здатна забезпечити 48,4 млн кВт·год. ЗМІ нарікає на те, що якщо не заборонити майнінг, то досягти бажаних 73,14 млн кВт год до 2024 року буде проблематично, через що неминуча енергетична криза. Ще повідомляється, що в цій провінції переглянуть тарифи на електроенергію з тим, щоб "забезпечити більш економне використання електрики".

Нагадаємо, що в червні цього року в провінції Сичуань на південному заході країни — одній з найбільших в КНР баз з видобутку криптовалюти — за розпорядженням місцевої влади були закриті кілька великих ферм. У північному і південно-західному регіонах країни також згорнута видобуток BTC та інших цифрових валют. Синьцзян-Уйгурський автономний район на північному заході, автономний район Внутрішня Монголія на півночі і провінція Юньнань на південному заході країни оголосили про обмеження роботи крипто-видобувних компаній.

Детальніше про те, чому влада КНР вирішила боротися з видобутком біткоїнів, ми розповідали в нашому матеріалі Ворог держави: чому Китай ополчився на біткоїни, і що чекає криптовалюту в майбутньому.