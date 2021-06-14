Tesla возобновит принятие Bitcoin для покупки авто: Маск назвал условия
После публикации бизнесмена, стоимость криптовалюты пошла вверх, но твит также вызвал споры у пользователей.
Основатель Tesla Илон Маск рассказал, при каких условиях его компания возобновит продажу автомобилей за биткоины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам бизнесмена, майнинг биткоинов должен стать более экологически чистым.
"Когда будет подтверждение использования майнерами разумной доли (около 50 %) чистой энергии с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит работу с биткоинами", — пишет Маск.
Также он опроверг информацию о том, что Tesla продала весь объем электронной валюты. Компания продала лишь 10% запасов биткоина, чтобы убедиться, что продажа криптовалюты не влияет на общий рынок.
В ответ на твит Маска пользователи начали присылать таблицы, в которых утверждается, что 78% электроэнергии при майнинге идет с возобновляемых источников энергии.
Незадолго до этого Илон Маск опубликовал мем о расставании, подписав его "Биткоин" и смайлик разбитого сердечка. Из-за таких действий стоимость Биткоина упала на 3 тысячи. После новости о возобновлении приема биткоина при покупке автомобилей Tesla, цена криптовалюты возросла до 39 тысяч долларов.
Напомним, из-за действий ФБР, Bitcoin терял в цене 10% после сообщений об отслеживании кошелька хакеров. Ранее хакеры Anonymous объявили "войну" Илону Маску из-за спекуляций с биткоином.