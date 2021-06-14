Tesla відновить прийняття Bitcoin для покупки авто: Маск назвав умови

Після публікації бізнесмена, вартість криптовалюти пішла вгору, але твіт також викликав суперечки у користувачів.

Засновник Tesla Ілон Маск розповів, за яких умов його компанія відновить продаж автомобілів за Біткоїн. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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За словами бізнесмена, майнінг Біткоїна повинен стати екологічно чистішим.

"Коли буде підтвердження використання майнерами розумної частки (близько 50%) чистої енергії з позитивною тенденцією у майбутньому, Tesla відновить роботу з Біткоїном", — пише Маск.

Також він спростував інформацію про те, що Tesla продала весь обсяг електронної валюти. Компанія продала лише 10% запасів Біткоїна, щоб переконатися, що продаж криптовалюти не впливає на загальний ринок.

[ + – ] публікація Маска Фото: Скриншот

У відповідь на твіт Маска користувачі почали надсилати таблиці, в яких стверджується, що 78% електроенергії при майнінгу йде з поновлюваних джерел енергії.

Фото: Скриншот

Незадовго до цього Ілон Маск опублікував мем про розставання, підписавши його "Біткоїн" і смайлик розбитого сердечка. Через такі дії вартість Біткоїна впала на 3 тисячі. Після новини про відновлення прийому Біткоїнів при покупці автомобілів Tesla, ціна криптовалюти зросла до 39 тисяч доларів.

Нагадаємо, через дії ФБР, Bitcoin втрачав у ціні 10% після повідомлень про відстеження гаманця хакерів. Раніше хакери Anonymous оголосили "війну" Ілону Маску через спекуляції з Біткоїном.