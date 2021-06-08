На этот раз не из-за Маска: Bitcoin потерял в цене 10% из-за действий ФБР (фото)
Криптовалютный рынок негативно отреагировал на сообщения ФБР о том, что им впервые удалось определить виртуальный кошелек.
Криптовалюта Bitcoin потеряла в стоимости, опустившись до 31,9 тысячи долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Очередное снижение цены, как предполагают в издании, связано с недавним взломом Pipeline в США. После взлома, оператор трубопровода заплатил деньги вымогателям, но спецслужбам удалось вернуть большую часть суммы. Она была возвращена также в криптовалюте, как и передана вымогателям.
Вчера, 7 июня официальные лица США заявили, что им удалось захватить 63,7 (2,3 млн долларов на момент возвращения средств) биткоинов из 75 отправленных вымогателям.
В ФБР заявили, что правоохранителям удалось определить виртуальный кошелек, использованный для выкупа, после чего вернули биткоины. Это действие сигнализирует о способности правоохранительных органов США, по крайней мере в некоторых случаях, отслеживать криптовалюту. Идентифицировать цифровые кошельки и конфисковывать средства, что является потенциально мощным инструментом в борьбе с атаками программ-вымогателей. Ранее считалось невозможным отследить транзакции в криптовалюте.
В то же время в Forbes считают, что падение стоимости Bitcoin связано с намерениями властей США урегулировать обращение криптовалюты и деанонимизировать транзакции на территории страны. Это также подрывает доверие к электронной валюте.
На данный момент Bitcoin торгуется по цене 31,9 тысячи долларов, что ниже почти на 5 тысяч долларов.
Напомним, 10 мая на Colonial Pipeline была совершена кибератака. Работу удалось восстановиться после выплаты российским хакерам выкупа.
Отметим, что хакеры Anonymus объявили "войну" Илону Маску из-за спекуляциях на Bitcoin.