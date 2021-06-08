Цього разу не через Маска: Bitcoin втратив у ціні 10% через дії ФБР (фото)

Криптовалютний ринок негативно відреагував на повідомлення ФБР про те, що їм вперше вдалося визначити віртуальний гаманець.

Криптовалюта Bitcoin втратила у вартості, опустившись до 31,9 тисяч доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Чергове зниження ціни, як припускають у виданні, пов'язане з нещодавнім зломом Pipeline у США. Після злому, оператор трубопроводу заплатив гроші здирникам, але спецслужбам вдалося повернути велику частину суми. Вона була повернута також у криптовалюті, як і передана здирникам.

Вчора, 7 червня, офіційні особи США заявили, що їм вдалося захопити 63,7 (2,3 млн доларів на момент повернення коштів) біткоїнів із 75 відправлених здирникам.

В ФБР заявили, що правоохоронцям вдалося визначити віртуальний гаманець, використаний для викупу, після чого повернули біткоїни. Ця дія сигналізує про здатність правоохоронних органів США, принаймні в деяких випадках, відстежувати криптовалюту. Ідентифікувати цифрові гаманці та конфісковувати засоби, що є потенційно потужним інструментом у боротьбі з атаками програм-вимагачів. Раніше вважалося неможливим відстежити транзакції в криптовалюті.

У той же час у Forbes вважають, що падіння вартості Bitcoin пов'язане з намірами влади США врегулювати обіг криптовалюти та деанонімізувати транзакції на території країни. Це також підриває довіру до електронної валюти.

Наразі Bitcoin торгується за ціною 31,9 тисячі доларів, що нижче майже на 5 тисяч доларів.

[ + – ] вартість біткоіни Фото: coindesk.com

Нагадаємо, 10 травня на Colonial Pipeline була здійснена кібератака. Роботу вдалося відновитися після виплати російським хакерам викупу.

Зазначимо, що хакери Anonymus оголосили "війну" Ілону Маску через спекуляції на Bitcoin.