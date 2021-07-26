(Без)корисна нісенітниця: чим небезпечна мемна крипта і хто заробляє на ній реальні гроші

Новий вид інтернет-шахрайства набирає обертів: у соцмережах все частіше з'являється реклама мемних коїнів за участю знаменитостей. Чи знають вони, що втягують людей в аферу й самі втягнуті в неї? Розбирався Фокус.

Інфлюенсерів часто звинувачують у різного роду шахрайстві: продаж гайдів, марафонів, курсів, які, насправді виявляються або порожніми балачками, або цитуванням перших рядків із пошуку Google за запитом на будь-яку тему. А нещодавно американські журналісти звернули увагу на те, що знаменитості типу Кім Кардашʼян рекламують мемну криптовалюту. І це стає трендом. Вони склали цілий список впливових у мережі людей, які раптом кинулися нахвалювати шіткоїни. Давайте розберемося, чи варто вкладатися в цифрові гроші, створені задля жарту?

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Що таке мемні криптовалюти і чому не варто їх купувати

Якщо ви відвідаєте форуми на Discord, Reddit і Telegram, ви переконаєтеся в тому, що кожного тижня запускаються десятки нових криптовалют. А за останні кілька місяців "зіркові" блогери в Twitter і YouTube дуже активно просувають крипто-новинки.

Почнемо з того, що таке альткоїни — альтернативні коїни. Альткоїни зʼявилися, як альтернатива біткоїнам. Їхньою метою було подолати всі технічні обмеження, які має BTC. І в певному сенсі це вдалося зробити. Майнінг альткоїнів, як правило, простіший та дешевший. Транзакції проходять швидше, а анонімність забезпечується краще, ніж пропонує "биток". Також альтернативні криптовалюти мають розширений функціонал: наприклад, вони передбачають створення смарт-контрактів, на відміну від найпопулярнішої криптовалюти.

На хвилі популярності альткоїнів почали зʼявлятися мемні криптовалюти (їх ще називають шіткоїнами), які створені задля забави і не несуть ніякої цінності. Найпопулярнішою з них стала Dogecoin, яку розпіарив Ілон Маск. А нещодавно був анонсований "найнепотрібніший токен" — Useless Token. Його творці хайпили саме на марності, заявляючи, що зможуть, при цьому, зробити вас багатими.

[ + – ] Схема "збагачення" за допомогою Useless Token

Підвищувати вартість свого нікому не потрібного токена вони збираються так, як зображено на схемі вище. На словах пояснимо: компанія Useless Crypto LLC (зареєстрована нещодавно в штаті Юта, США) сподівається продати достатню кількість шапок, кухлів і светрів із написом "Useless", щоб викупити коїн у власників і знищити їх, і так підвищити їхню вартість.

Як працюють шахраї на ринку альткоїнів

Криптокритики вважають чи не всі альткоїни "марними". "Давайте зʼясуємо, — це абсолютно марна нісенітниця", — заявив критик криптовалют, автор книги "Напад 50-футового блокчейна" Девід Джерард у коментарі виданню mashable.com. "Ви завжди чуєте про їхню користь тільки від людей, які виграли, купуючи їх, і ніколи нічого не чуєте від людей, які програли. Якщо ви купите такий коїн, ваші гроші просто зникнуть, і, можливо, ви зможете повернути їх, якщо знову купите мем-коїн і перепродасте їх комусь ще, що й відбувається з криптовалютою в цілому".

Джерард говорить, що щойно зʼявилися перші альткоїни (це було в 2011 році), одразу ж активізувалися аферисти. І першою стала афера, яку провернули завдяки IXcoin, запущеного в серпні 2011-го. Розробник зник менш ніж через місяць після її запуску, перевів у готівку вклади довірливих інвесторів. І досі творці шіткоїнів використовують певні схеми, які змушують кожного відчути себе великим гравцем. Про це розповіла Марі Спрінгер, професорка кафедри державного управління в коледжі Джона Джея, авторка книги "Політика схем Понці".

"Схема, до якої часто вдаються творці альткоїнів, називається "накачуванням і скиданням" (англ. Pump-and-Dump, — ред.), — заявила вона. — "Також використовують і схему Понці (фінансову піраміду), й обидві ці схеми одночасно".

Pump-and-Dump працює досить просто: ціна крипти піднімається за допомогою рекомендацій, заснованих на помилкових, таких, що вводять в оману або сильно перебільшених заявах. Завдяки цьому довкола коїнів створюється галас, унаслідок чого їхня вартість зростає. Потім розробники знімають готівкові вклади і зникають в невідомому напрямку — накачали міхур і лопнули його. Зрозуміло, що ця практика є незаконною. Ну, а як працює фінансова піраміда, всі ми знаємо на прикладі сумнозвісного "МММ".

Тому, коли мемні криптовалюти просуваються впливовими особами в соціальних мережах, — це не більше ніж шахрайство.

Хто і як заробляє на шіткоїнах

Заробляють на шіткоїнах не тільки творці, але й ті, хто їх рекламує. Давайте простежимо, як певні альткоїни проходять шлях від однієї із сотень монет, що розміщуються щомісяця на сабредіті, до рекламованої впливовою людиною на багатомільйонну аудиторію.

Можна припустити, що зірки, захопившись криптою, нишпорять на форумах Reddit у пошуку цікавих проєктів. Але це навряд чи. За рекламу мем коїнів їм платять розробники. YouTube-блогер, ведучий новинного каналу Def Noodles Денніс Фейтоса став одним із перших, хто почав викривати крипто-інфлюенсерів. За його словами, щойно зʼявився тренд на мемні коїни, багато знаменитостей буквально протягом двох тижнів почали оскаженіло їх розхвалювати у своїх блогах. Це не могло не викликати підозр.

Коді Ко, популярний YouTube-блогер розповів своїй 5-мільйонній аудиторії, як розробники шіткоїнів обманюють простих людей за допомогою знаменитостей.

Ютубери, ведучі популярного каналу The Nelk Boys, розповіли, що останнім часом до них досить часто зверталися з пропозиціями прорекламувати різні альткоїни. Вони розкрили схему, за якою діють розробники: звʼязуються з інфлюенсерами через піарників і пропонують бартер — певна кількість мем-коїнів в обмін на просування. Ті раді старатися: "накачують" крипту, різко продають, на чому й заробляють, потім коїни обвалюються нижче початкової вартості, внаслідок чого всі інші інвестори просто втрачають свої гроші.

Адін Росс, популярний стрімер на Twitch, отримав великий гонорар від творців Milf Token за просування. Однак під час ефіру він посміявся над своїми "рекламодавцями", назвавши їхні токени "грьобаною криптовалютою" і давши зрозуміти своїм глядачам, що вкладатися в них не варто. Проте, розробники зробили репост. Мабуть, їх влаштувала антиреклама.

[ + – ] Адін Росс "антирекламує" сумнівну крипту

Колись популярний влогер Сем Пеппер, звинувачений у сексуальних домаганнях, брав участь у шахрайській схемі з накачування MoonPug Token. Він рекламував альткоїн, його багаті друзі інвестували в крипту, коли вона коштувала копійки. Після накачування відбулося скидання: розробники забрали гроші й зникли, залишивши всіх із носом. Пеппер вибачився і спробував пояснити, що трапилося. Він пообіцяв роздати свої маркери MoonPug і допомогти постраждалим власникам. З тих пір він більше не згадував про MoonPug, і тепер це — черговий мертвий проєкт.

Як працюють нові шахрайські схеми з альткоїнами

Зараз зʼявився новий тренд — надавати якесь важливе значення мемним валютам. І люди знову "ведуться", і знову вкладаються в, по суті, непотрібні маркери. Ось кілька нещодавніх прикладів.

Кіберспортсмени з команди FaZe Clan рекламували токени з промовистою назвою Save The Kids. Насправді, компанія-розробник вирішила зіграти на почуттях майбутніх холдерів, вигадавши назву, що асоціюється з міжнародною організацією Save the Children, яка займається захистом прав дітей. Творці обіцяли, що 3% із покупки кожного токена підуть на підтримку пулу ліквідності, виробництво нових валют і, звичайно, на благодійність. Але цього всього не сталося. Після початку торгів ціна за токен збільшилася на 500%, потім різко впала нижче початкової вартості на тлі масових продажів цієї криптовалюти кіберспортсменами FaZe Clan, які володіли більшою її частиною до релізу (отримали на бартерній основі). Викрив схему блогер під ніком Coffeezilla і тепер йому загрожують судом, але не творці крипти, а кіберспортсмени.

Блогерка Tana Mongeau у своєму Instagram запостила казкову сторіз про те, що вкладення в мем-коїн Titscoin, нібито створений для допомоги в боротьбі з раком молочної залози, перевершили всі очікування: вона придбала Rolls Royce. Tana закликала підписниць "отримати такий же". І знову маніпуляція чистої води: по-перше, де докази, що на авто блогерка заробила саме завдяки Titscoin (і що це взагалі її авто)? По-друге, це була все та ж класична схема Pump-and-Dump. У день виходу рекламної сторіз криптовалюта показала короткочасний спалах, проте потім звалилася нижче початкової вартості: якби тоді ви вклали $100, то у вас сьогодні на рахунку було б всього лише $2,5. І ніякого Rolls Royce.

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