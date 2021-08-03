Заработали более $1 млрд: майнить Ethereum намного выгоднее, чем биткоин

Создатели альткоина готовят обновления, которые могут повысить стоимость его в пять раз уже в 2022 году.

С мая по июль добыча Ethereum принесла майнерам на $1,2 млрд больше, чем биткоин.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом свидетельствуют данные дашборда The Block.

Впервые в истории своего существования "эфир" три месяца подряд обгоняет биткоин — ведущую криптовалюту во всем мире. Так, в мае пользователям удалось заработать $2,35 млрд на добыче Ethereum и $1,45 млрд на BTC — разница составила $900 млн. В июне добыли биткоинов на $839 млн и Ethereum на $1,1 млрд. В июле первая криптовалюта принесла майнерам $971,8 млн, тогда как альткоин — $1,03 млрд.

Выручка от майнинга — это оценка доходов, полученных майнерами в долларах. Она рассчитывается путем умножения актуального вознаграждения за выполнение операций и транзакционных сборов за блок на цену актива в течение месяца. Показатель не учитывает расходы, включая плату за электричество и налоги. Как отмечают аналитики The Block, комиссия за транзакции остается значительным источником дохода для пользователей, которые добывают Ethereum, в то же время комиссионные составили всего 3,1% выручки от майнинга биткойнов в июле.

По сравнению с маем, в июне общая выручка от добычи BTC и Ethereum снизилась на 42% и 53% соответственно. Это произошло на фоне крупнейшего в истории снижения хэшрейта, которое зафиксировал сервис BitInfoCharts. Падение было обусловлено запретом майнинга в Китае, и лишь в конце июля хэшрейт биткоина начал восстанавливаться, и по состоянию на 2 августа достиг 101,3 Eh/s.

Генеральный директор американского хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед рассказал агентству Reuters, что более экологичные технологии, грядущие обновления и новые приложения позволят добыче Ethereum и дальше превосходить добычу биткоина. А также последнее обновление Ethereum Improvement Proposal-1559 (EIP-1559) поможет владельцам лучше торговать альткоином, как основным активом.

"Вы увидите переход людей, желающих хранить средства в "эфире", а не только в биткойнах", — подчеркнул бизнесмен.

Обновление, которое планируют запустить 4 августа, изменит способ обработки транзакций в блокчейне Ethereum, и сократит количество токенов "эфира", увеличив их стоимость. Как объяснили Reuters эксперты, процедура очень напоминает "халвинг" биткоина. По оценкам главного инвестиционного директора Bitwise Asset Management Мэтта Хугана, EIP-1599 снизит общий уровень инфляции эфира примерно с 4% до 3% в год — пока этот показатель вдвое меньше, чем у биткоина.

Как утверждает Морхед, обновленный Ethereum 2.0 сократит потребление энергии майнерами и сделает альткоин еще более привлекательным по сравнению с неэкологичным биткоином. На цены положительно повлияет также использование блокчейна в приложениях децентрализованного финансирования (DeFi).

Несмотря на такие успехи, "эфир" остается на второй позиции. По данным трекера CoinGecko.com, рыночная капитализация Ethereum по состоянию на 2 июля составила около $306 млрд, а BTC — $737 млрд. Биткойн по прежнему является самым популярным средством сбережения виртуальных денег, однако Ethereum превратился в ведущую финансовую инфраструктуру и ежедневно проводит транзакции на сумму более $12 млрд, согласно отчету Grayscale.

Глава Pantera Capital прогнозирует, что стоимость BTC к концу 2021 года подорожает до $80-$90 тысяч и превысит $120 тысяч в течение 2022 года. Популяризация и массовое внедрение криптовалют в повседневную жизнь может повысить курс до $700 тысяч в 2030-х годах.

Эндрю Киз, управляющий партнер DARMA Capital, в комментарии Reuters предположил, что обновления в августе и первом квартале следующего года могут повысить цену "эфира" в пять раз.

Ранее эксперты признали, что Ethereum станет популярнее биткоина уже в ближайшем будущем. Большие перспективы криптовалюте обеспечит высокий потенциал использования и платформе для разработки приложений смарт-контрактов.

Писали также о пяти "молодых" альткоинах, которые становятся популярными. Пользователи все чаще обращаются к BNB, EOS, BTT, Solana и Umi, которые пока стоят недорого и обещают большие перспективы.