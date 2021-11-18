14-летняя художница заработала $1 млн на продаже NFT в виде китов-белух (видео)

8 тысяч токенов раскупили за считанные секунды и сейчас продолжают перепродавать в Сети. Авторы получают роялти от каждой сделки.

14-летняя художница по имени Эбигейл и ее брат Адам запустили NFT-проект по продаже нарисованных китов и заработали $1 млн. Об этом написал сайт Business Insider.

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25-летний трейдер Адам увлекся криптовалютой в 2016 году и впервые рассказал Эбигейл о блокчейнах, когда ей было всего 9 лет. Тогда концепция невзаимозаменяемых токенов (NFT) только появилась и еще не имела большой популярности. Поначалу девочка не восприняла всерьез новую технологию, которая призвана защитить авторские права в Интернете (благодаря технологии можно запрограммировать изображения или видео таким образом, чтобы владелец получал роялти за каждую перепродажу файлов, — ред.).

"Я не могу поверить в это! Это просто похоже на JPEG, понимаете?", — сказала Абигейл

В сентябре 2021 года девушка и ее брат начали работать над коллекцией NFT-картинок под названием Belugies. Они объединили знания Адама в области блокчейн-технологий и художественный талант Эбигейл, чтобы создать 8 тыс. мультяшных китов-белух и выставили их на продажу 16 октября по цене в 0,8 SOL (криптовалюта блокчейна Solana), или около $160.

Молодые люди заработали около $1 021 000 на первичных продажах, и все токены удалось распродать в течение 10 ч. Вскоре минимальная цена одного кита Belugie при перепродаже составила 0,27 SOL, или около $54, а объем торгов составил 7200 SOL, или $1,43 млн, по данным торговой площадки NFT Alpha Art. Каждый, кто купит картинку, становится частью сообщества Belugies и жертвует 10% от покупки некоммерческим организациям, а еще 10% — благотворительному фонду Sunshine Kids, помогающему онкобольным детям. По словам Адама, 26 октября создатели Belugies заработали около $72 тыс. в виде отчислений. В числе покупателей оказались влиятельные игроки с криптовалютного рынка, включая соучредителя SOL Buckets и Solana Раджа Гокала.

"Мы смогли пожертвовать $200 тыс. разным организациям. Когда мы пришли в Sunshine kids, они были так благодарны. Невероятно, что у нас была возможность сделать это", — поделилась художница своими впечатлениями.

Эбигейл рассказала, что продолжает рисовать NFT в виде китов, поначалу она использовала iPhone 8, но теперь перешла на iPad. Команда определила 167 характеристик, которые делают белух не только красивыми, но и уникальными. Изображения состоят из нескольких слоев: фон, базовое тело кита, swag-слой, лицо и головной убор, вместе они объединяются в файл PNG. Сторонний программист разработал программный сценарий, который случайным образом подбирает черты, гарантируя уникальность каждого токена. Самыми редкими оказались шубы — их "носят" лишь 0,1% китов из коллекции. Созданы также 20 "легендарных" белух, созданных полностью вручную.

Готовые изображения поместили в папку-архив с метаданными и загрузили в децентрализованное хранилище под названием Arweave, аренда которого обошлась в $5,3 тыс. Базу использовали для создания онлайн-магазина на базе Solana через сервис Candy Machine. Напоследок, работы выставили на продажу на платформе Alpha Art.

"Мы выбрали Solana, потому что она более экологична и ее могут использовать сразу несколько человек, да и 40 тыс. транзакций в секунду — это сумасшедшая скорость", — отметила Эбигейл.

Адам добавил, что комиссия за транзакции в блокчейне Solana значительно ниже, чем в Ethereum. В то же время, здесь сложно найти честных и ответственных разработчиков, которые доведут дело до конца.

Ранее Фокус пояснил, что такое NFT-технология и может ли она защитить авторские права. Впервые такие токены появились в 2017 году в блокчейне Ethereum, а огромную популярность получили в 2021 году.

Писали также, что из себя представляет криптовалюта Solana и почему ее все чаще покупают. Прежде всего, ее блокчейн отличается очень высокой скоростью обработки транзакций.