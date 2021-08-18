Бесплатную картинку с камешком продали за $300 тыс. в виде NFT

Автор создал коллекцию уникальных токенов ради шутки, однако спустя четыре года они стали очень популярны и резко взлетели в цене.

Бесплатный рисунок с изображением камня продали в виде NFT-токена за $300 тыс.

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Об этом пишет издание Vice.

Речь идет о коллекции EtherRock из 100 NFT (невзаимозаменяемых токенов) с изображением камня, окрашенным в разные цвета. Автор создал исходный код еще в 2017 году, использовав картинку мультяшного камня из бесплатной базы данных клипартов. Оригинальный рисунок очень прост и, вполне возможно, был создан в программе Paint. В соцсетях предполагают, что EtherRock являются первыми NFT в мире.

[ + – ] Оригинальный клипарт камня Фото: Vice

Коллекция обрела второе дыхание около двух недель назад, когда крипто-обозреватель Гарри Вайнерчук написал о ней в своем Twitter. Так как рынок NFT очень зависит от поддержки влиятельных лиц, спрос на изображения камня резко взлетел, и сейчас самая низкая цена составляет 95,2 ETH (криптовалюта блокчейна Ethereum), при этом самая высокая сумма покупки — 96 ETH или около $303 тысяч. Купить EtherRock могут только участники блокчейнов.

На данный момент автор распродал все 100 изображений, однако ажиотаж продолжаются, ведь пользователи торгуют EtherRock между собой. По данным сервиса Etherscan, всего совершили 774 транзакции.

"Я был настоящим аматором, когда создавал ее. Изначально это было задумано как а) шутка и б) упражнение для обучения языку кодирования Ethereum — Solidity", — рассказал Motherboard создатель EtherRock, который сохраняет анонимность.

[ + – ] NFT-токены Etherock на официальном сайте Фото: Скриншот

25-летний Максимилиан Зим, который купил EtherRock #62 за 9 ETH (около $25 тысяч долларов в то время), отметил, что сначала считал эту концепцию глупой, однако затем увидел в NFT историческую ценность:

"В некотором смысле это похоже на картину пещерного человека, но с возможностью проверить каждую часть головоломки. На самом деле — это вечный кусочек истории".

Обладательница биткоинов Мелтем Демирос также купила один из виртуальных камней, который назвала "Круг" ("Grug"). Она обратила внимание, что каждый токен является уникальным достоянием общественности, и каждый желающий может видеть, когда NFT перемещают на другой кошелек.

Ранее писали, что 12-летний мальчик заработал более $160 тыс на продаже 8-битных NFT. Биньямин Ахмед из Лондона создал коллекцию из 3350 токенов под названием "Странные киты", которая получила огромную популярность в Интернете. В зависимости от редкости, цена на картинки варьируется и может достигать $6 тысяч.