Безкоштовну картинку з камінчиком продали за $300 тис. у вигляді NFT

Автор створив колекцію унікальних токенів жартома, однак через чотири роки вони стали дуже популярні і різко злетіли в ціні.

Безкоштовний малюнок із зображенням каменю продали у вигляді NFT-токена за $300 тис.

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Про це пише видання Vice.

Йдеться про колекцію EtherRock з 100 NFT (невзаємозамінних токенів) із зображенням каменя, пофарбованого у різні кольори. Автор створив вихідний код ще у 2017 році, використавши картинку мультяшного каменю з безкоштовної бази даних кліпартів. Оригінальний малюнок дуже простий і, цілком можливо, був створений у програмі Paint. У соцмережах припускають, що EtherRock є першими NFT у світі.

[ + – ] Оригінальний кліпарт каменю Фото: Vice

Колекція отримала друге дихання близько двох тижнів тому, коли крипто-оглядач Гаррі Вайнерчук написав про неї у своєму Twitter. Оскільки ринок NFT дуже залежить від підтримки впливових осіб, попит на зображення каменю різко злетів, і зараз найнижча ціна становить 95,2 ETH (криптовалюта блокчейну Ethereum), при цьому найвища сума покупки — 96 ETH або близько $303 тисяч. Купити EtherRock можуть тільки учасники блокчейнів.

Наразі автор розпродав всі 100 зображень, однак ажіотаж триває, адже користувачі торгують EtherRock між собою. За даними сервісу Etherscan, всього зробили 774 транзакції.

"Я був справжнім аматором, коли створював її. Спочатку це було задумано як а) жарт і б) вправа для навчання мови кодування Ethereum — Solidity", — розповів Motherboard творець EtherRock, який зберігає анонімність.

[ + – ] NFT-токени Etherock на офіційному сайті Фото: Скриншот

25-річний Максиміліан Зим, який купив EtherRock # 62 за 9 ETH (близько $25 тисяч доларів на той час), зазначив, що спочатку вважав цю концепцію дурною, проте потім побачив у NFT історичну цінність:

"У певному сенсі це схоже на картину печерної людини, але з можливістю перевірити кожну частину головоломки. Насправді — це вічний шматочок історії".

Володарка біткоїнів Мелтем Демірос також купила один з віртуальних каменів, який назвала "Груг" ("Grug"). Вона звернула увагу, що кожен токен є унікальним надбанням громадськості, і кожен охочий може побачити, коли NFT переміщують на інший гаманець.

Раніше писали, що 12-річний хлопчик заробив понад $160 тис на продажу 8-бітних NFT. Біньямін Ахмед з Лондона створив колекцію з 3350 токенів під назвою "Дивні кити", яка отримала величезну популярність в Інтернеті. Залежно від рідкості, ціна на картинки варіюється і може досягати $6 тисяч.