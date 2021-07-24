Грошовий кит: 12-річний хлопчик заробив понад $ 160 тис на продаж 8-бітних NFT

Підліток створив 3350 токенів, які принесли йому 80 Ethereum менш, ніж за дев'ять годин. Дитина досі отримує відсоток від продажів.

12-річний Беньямін Ахмед з передмістя Лондона заробив більше $ 160 тисяч, продавши колекцію 8-бітних зображень NFT. Про це пише видання Decrypt.

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Хлопчик створив колекцію з 3350 токенів під назвою "Дивні Кити" (Weird Whales), використавши безкоштовне стокове зображення. Токени стали вірусними, і Ахмед заробив 80 кріптомонет Ethereum приблизно за дев'ять годин. Кожне зображення кита має кілька відмінних рис, деякі з яких більш рідкісні, а тому цінуються більше за інші. 1205-ту картинку RaritySniper.com визнав восьмою за рідкістю в колекції, завдяки чому її купили на вторинному ринку за $6 тисяч доларів. Зароблену криптовалюту британець вирішив зберегти і не обмінювати.

[ + – ] Рідкісні NFT Weird Whales Біньяміна Ахмеда Фото: Twitter

"Я також заробив трохи грошей на гонорарах за OpenSea Щоразу, коли хтось купує кита, я отримую 2,5% від суми, за яку він проданий", — зазначив юний айтішник.

Батько хлопчика, Імран, працює веб-розробником в одній з компаній, саме він познайомив Беньяміна і його брата з HTML і CSS у віці близько 5-6 років. До недавнього часу хлопці відточували свої навички на онлайн-платформі кодування під назвою Codewars. Згодом Беньямін знайшов нове захоплення у вигляді NFT-токенів, надихнувшись роботами CryptoPunks і Bored Ape Yacht Club.

"Я зацікавився простором NFT, тому що спочатку я думав, що це круто як досягнення в онлайні", — розповів автор.

Він зайнявся створенням колекції Weird Whales почалася, коли розробник іншого проекту NFT під назвою Boring Bananas надіслав анотований скрипт Python з шаблоном для створення власних багаторівневих зображень. Батько пояснив Беньяміну, як підключати нові ресурси.

"Я сказав йому: "Слухай, тобі потрібно замінити імена змінних тут, так що там, де у них банани, фон та інше, тобі потрібно замінити їх своїми", — поділився Імран.

NFT — це своєрідний криптотокен, який можна прикріпити до файлів в Інтернеті та продати як доказ права власності. Їх придумали давно, але тільки за останні півроку явище набуло широкої популярності. Для прикладу, в березні цифровий художник Beeple продав NFT за 69 мільйонів доларів — ця новина потрапила першу смугу Wall Street Journal.

Раніше писали, що NFT-портрет робота Sophia продали з аукціону за $ 688 тис. Цікаво, що робот змогла самостійно створити MP4-ролик і додати до нього сигнатуру для підтвердження свого авторства.

Нещодавно українська співачка Тіна Кароль виставила на NFT-аукціоні відбиток свого пальця. Вона підтримала новий вид мистецтва в рамках свого проекту "Молода кров" — музичного альбому, куди потраплять треки в дуеті з молодими артистами.

Ринок NFT за перші шість місяців 2021 року зріс до $ 2,5 млрд. Для порівняння, в першій половині 2020 року обсяг продажів склав всього $ 13,7 млн.