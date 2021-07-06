Ринок NFT у першому півріччі зріс до $ 2,5 млрд, — Reuters

Популярність невзаємозамінних токенів різко зросла порівняно з минулим роком.

Ринок невзаємозамінних токенів (NFT) у другому кварталі виріс до нових максимумів: у 2021 році обсяг продажів становив 2,5 мільярди доларів порівняно з 13,7 мільйонами доларів у першій половині 2020 року.

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Reuters нагадує, що NFT — це криптоактив, що представляє нематеріальний цифровий елемент, такий як зображення, відео або ігровий елемент.

Власники NFT записуються в блокчейн, що дозволяє торгувати NFT в ролі заміни цифрового активу, який він представляє. Обсяги продажів, пише агентство, залишилися високими після того, як на початку цього року популярність NFT різко зросла. Так, на OpenSea (великому торговому майданчику NFT) щомісячні обсяги продажів у червні досягли рекордного рівня.

[ + – ] OpenSea

За даними ресурсу NonFungible, з березня поточного року купівлею NFT цікавляться від 10 до 20 тисяч осіб на тиждень, що перевищує кількість продавців.

[ + – ] NonFungible

Згідно з ресурсом DeepRadar, який відстежує продажу NFT через кілька блокчейнів, ринок токенів у першій половині поточного року досяг трохи менше ніж $ 2,5 млрд.

[ + – ] DeepRadar

Reuters зазначає, що ця цифра може бути заниженою, тому що цей ресурс відстежує лише продажі, які відбуваються в блокчейні (транзакції всередині мережі). А деякі найбільші продажі NFT (наприклад, з аукціонів) частково проводяться поза мережею.

У березні 2021 року через аукціон Christieʼs було продано витвір цифрового художника Beeple за рекордні $ 69,3 мільйонів. У кінці червня з молотка пішов вихідний код інтернету за $ 5,4 мільйонів.

[ + – ] Популярні продажі

На торговому майданчику Top Shot Національної баскетбольної асоціації США, яка дозволяє фанатам купувати й обмінювати NFT у вигляді відеороликів, обсяги продажів скоротилися, а кількість покупців впала до 246 000 у червні з 403 000 у березні. Середня ціна ролика впала до 27 доларів у червні після піку в 182 долари в лютому.

[ + – ] Top Shot

У той час як одні типи NFT втрачають популярність, інші її набирають. Останнім хітом серед колекціонерів став набір з 10 тисяч NFT мавп The Bored Ape Yacht Club. При цьому, середня ціна однієї мавпи досягає $ 36 тисяч (на 1574% вище за стартову ціну в $ 215). За інформацією компанії Yuga Labs (творців набору), загальний обсяг продажу "цифрових мавп" виріс до $ 61 млн.

Раніше повідомлялося, що вихідний код технології World Wide Web виставлений на аукціон у ролі NFT-токена.

Також ми писали, що українська співачка Тіна Кароль виставила на NFT-аукціоні відбиток свого пальця.

З лютого 2021 року тільки й розмов, що про токени NFT. Чому навколо цієї технології такий ажіотаж? Фокус відповідає на пʼять найпопулярніших запитань про NFT.