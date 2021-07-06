Рынок NFT в первом полугодии вырос до $2,5 миллиардов, – Reuters

Популярность невзаимозаменяемых токенов резко возросла по сравнению с прошлым годом.

Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) во втором квартале вырос до новых максимумов: в 2021 году объем продаж составил 2,5 миллиарда долларов по сравнению с 13,7 миллионами долларов в первой половине 2020 года.

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Reuters напоминает, что NFT – это криптоактив, представляющий нематериальный цифровой элемент, такой как изображение, видео или игровой элемент.

Владельцы NFT записываются в блокчейн, что позволяет торговать NFT в качестве замены цифрового актива, который он представляет. Объемы продаж, пишет агентство, остались высокими после того, как в начале этого года популярность NFT резко возросла. Так, на OpenSea (крупной торговой площадке NFT) ежемесячные объемы продаж в июне достигли рекордного уровня.

[ + – ] OpenSea

По данным ресурса NonFungible, с марта текущего года покупкой NFT интересуются от 10 до 20 тысяч человек в неделю, что превышает количество продавцов.

[ + – ] NonFungible

Согласно ресурсу DeepRadar, отслеживающему продажи NFT через несколько блокчейнов, рынок токенов в первой половине текущего года достиг чуть менее чем $2,5 млрд.

[ + – ] DeepRadar

Reuters отмечает, что эта цифра может быть заниженной, так как данный ресурс отслеживает лишь продажи, которые происходят в блокчейне (транзакции внутри сети). А некоторые крупнейшие продажи NFT (к примеру, с аукционов) частично проводятся вне сети.

В марте 2021 года через аукцион Christie’s было продано произведение цифрового художника Beeple за рекордные $69,3 миллиона. В конце июня с молотка ушел исходный код интернета за $5,4 миллиона.

[ + – ] Популярные продажи

На торговой площадке Top Shot Национальной баскетбольной ассоциации США, которая позволяет фанатам покупать и обменивать NFT в виде видеороликов, объемы продаж сократились, а количество покупателей упало до 246 000 в июне с 403 000 в марте. Средняя цена ролика упала до 27 долларов в июне после пика в 182 доллара в феврале.

[ + – ] Top Shot

В то время как одни типы NFT теряют популярность, другие ее набирают. Последним хитом среди коллекционеров стал набор из 10 тысяч NFT обезьян The Bored Ape Yacht Club. При этом, средняя цена одной обезьяны достигает $36 тысяч (на 1574% выше стартовой цены в $215). По информации компании Yuga Labs (создателей набора), общий объем продаж "цифровых обезьян" вырос до $61 млн.

Ранее сообщалось, что исходный код технологии World Wide Web выставлен на аукцион в качестве NFT-токена.

Также мы писали, что украинская певица Тина Кароль выставила на NFT-аукционе отпечаток своего пальца.

С февраля 2021 года только и разговоров, что о токенах NFT. почему вокруг этой технологии такой ажиотаж? Фокус отвечает на пять самых популярных вопросов об NFT.